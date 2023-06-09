Популярное стороннее приложение для просмотра Reddit на iOS, Apollo, будет закрыто 30 июня в результате новых цен на API Reddit. Это изменение цен делает работу приложения значительно более дорогой для его разработчика, Кристиана Селига.

В серии сообщений в Twitter Селиг заявил, что последние действия Reddit сделали невозможным дальнейшее функционирование Apollo. Он выразил свое возмущение в длинном сообщении на Reddit, объяснив, что новые цены на API приведут к увеличению операционных расходов его приложения более чем на 20 миллионов долларов в год. Селиг подчеркнул, что к внезапному переходу от бесплатного API к существенным расходам за такой короткий период невозможно приспособиться в течение месяца, что вынудило его закрыть Apollo.

В ответ на утверждения Reddit о том, что Apollo менее эффективно, чем его конкуренты, Селиг защитил свое приложение, подчеркнув, что оно использует лишь долю процента от лимита стоимости API Reddit. Чтобы еще больше оправдать свое приложение, Селиг включил в свой пост частичную аудиозапись разговора с сотрудником Reddit, намереваясь прояснить обвинения в том, что он шантажировал Reddit, требуя 10 миллионов долларов.

Хотя представитель Reddit Тим Ратшмидт отказался от комментариев по этому вопросу, он сообщил о планах компании раскрыть больше информации в четверг и пятницу, включая AMA-сессию, которую проведет генеральный директор Reddit Стив Хаффман, чтобы обсудить обновления API, доступность, мод-боты и сторонние мод-инструменты.

Многие крупнейшие сообщества Reddit запланировали на 12 июня протест против изменений цен на API, включая r/gaming, r/Music, r/Pics, r/todayilearned и некоторые другие. В ответ на эти протесты Reddit объявил об освобождении от новых цен на API для создателей доступных приложений. Однако для Apollo такой уступки сделано не было.

API-токен Apollo будет удален вечером 30 июня, а до тех пор приложение продолжит функционировать в обычном режиме. Селиг также заявил о своем намерении в ближайшие недели предложить подписчикам Apollo пропорциональный возврат средств, что позволит им получить свои деньги за оставшийся срок подписки.

Этот инцидент подчеркивает важность поиска решений, способных удовлетворить как разработчиков, так и пользователей в условиях быстро развивающегося цифрового ландшафта. Такие платформы, как AppMaster, призваны предложить no-code разработку приложений, минимизируя затраты и сложности как для корпоративных клиентов, так и для малого бизнеса. Подобные инструменты могут помочь в решении проблем, подобных закрытию Apollo.