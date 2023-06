Apollo, la popolare applicazione di terze parti per navigare su Reddit su iOS, è destinata a chiudere il 30 giugno, a causa dei nuovi prezzi delle API di Reddit. Questa modifica dei prezzi rende il funzionamento dell'app significativamente più costoso per il suo sviluppatore, Christian Selig.

In una serie di post su Twitter, Selig ha dichiarato che le recenti azioni di Reddit hanno reso impraticabile il funzionamento di Apollo. Selig ha espresso il suo disappunto in un lungo post su Reddit, spiegando come la nuova tariffazione delle API comporterà per la sua applicazione costi operativi superiori ai 20 milioni di dollari all'anno. Selig ha sottolineato che il passaggio improvviso da un'API gratuita a costi sostanziali in un periodo così breve era impossibile da adattare in un mese, costringendolo così a chiudere Apollo.

Contro le affermazioni di Reddit, secondo cui Apollo sarebbe meno efficiente dei suoi concorrenti, Selig ha difeso la sua applicazione, sottolineando che utilizza solo una frazione dell'1% dei limiti tariffari delle API di Reddit. Per scagionare ulteriormente la sua applicazione, Selig ha incluso nel suo post una registrazione audio parziale di una conversazione con un dipendente di Reddit, con l'intento di chiarire le accuse di aver ricattato Reddit per 10 milioni di dollari.

Il portavoce di Reddit, Tim Rathschmidt, ha rifiutato di commentare la questione, ma ha annunciato l'intenzione dell'azienda di rivelare ulteriori informazioni giovedì e venerdì, compresa una sessione AMA ospitata dal CEO di Reddit Steve Huffman per discutere degli aggiornamenti delle API, dell'accessibilità, dei mod bot e degli strumenti di mod di terze parti.

Molte delle più grandi comunità di Reddit hanno programmato una protesta il 12 giugno contro le modifiche ai prezzi delle API, tra cui r/gaming, r/Music, r/Pics, r/todayilearned e molte altre. In risposta a queste proteste, Reddit ha annunciato un'esenzione dai nuovi prezzi delle API per i creatori di app per l'accessibilità. Tuttavia, nessuna concessione è stata fatta per la sopravvivenza di Apollo.

Il token API di Apollo sarà cancellato la sera del 30 giugno e fino ad allora l'app continuerà a funzionare come sempre. Selig ha inoltre dichiarato l'intenzione di offrire rimborsi proporzionali agli abbonati di Apollo nelle prossime settimane, consentendo loro di recuperare il denaro per la durata residua dell'abbonamento.

Questo incidente evidenzia l'importanza di trovare soluzioni che possano soddisfare sia gli sviluppatori sia gli utenti in un panorama digitale in rapida evoluzione. Piattaforme come AppMaster sono progettate per offrire lo sviluppo di applicazioni su no-code, riducendo al minimo i costi e le complicazioni per i clienti aziendali e le piccole imprese. Strumenti come questi possono aiutare a risolvere problemi come la chiusura di Apollo.