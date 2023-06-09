İOS'ta Reddit'te gezinmek için popüler üçüncü taraf uygulaması Apollo, Reddit'in yeni API fiyatlandırmasının bir sonucu olarak 30 Haziran'da kapatılacak. Bu fiyat değişikliği, uygulamanın çalışmasını geliştiricisi Christian Selig için önemli ölçüde daha pahalı hale getiriyor.

Bir dizi Twitter gönderisinde Selig, Reddit'in son eylemlerinin Apollo'nun çalışmaya devam etmesini imkansız hale getirdiğini belirtti. Uzun bir Reddit gönderisinde, yeni API fiyatlandırmasının, uygulaması için yılda 20 milyon dolardan fazla işletme maliyetine nasıl yol açacağını açıklayarak dehşetini dile getirdi. Selig, bu kadar kısa bir sürede ücretsiz bir API'den önemli maliyetlere ani geçişin bir ay içinde uyum sağlamasının imkansız olduğunu ve bu nedenle onu Apollo'yu kapatmaya zorladığını vurguladı.

Reddit'in Apollo'nun rakiplerinden daha az verimli olduğu iddialarına karşı çıkan Selig, Reddit'in API oran sınırlarının yalnızca yüzde bir kısmını kullandığını vurgulayarak uygulamasını savundu. Selig, uygulamasını daha da temize çıkarmak için, Reddit'e 10 milyon dolar şantaj yaptığı yönündeki suçlamaları açıklığa kavuşturmak amacıyla, bir Reddit çalışanıyla yaptığı konuşmanın kısmi bir ses kaydını gönderisine ekledi.

Reddit sözcüsü Tim Rathschmidt konu hakkında yorum yapmaktan kaçınırken, şirketin API güncellemeleri, erişilebilirlik, mod botları ve üçüncü konuları tartışmak için Reddit CEO'su Steve Huffman tarafından düzenlenen bir AMA oturumu da dahil olmak üzere Perşembe ve Cuma günleri daha fazla bilgi açıklamayı planladığını duyurdu. parti modu araçları.

Reddit'in en büyük topluluklarının çoğu, 12 Haziran'da r/gaming, r/Music, r/Pics, r/todayilearned ve diğerleri dahil olmak üzere API fiyatlandırma değişikliklerine karşı bir protesto planladı. Bu protestolara yanıt olarak Reddit, erişilebilirlik uygulaması yaratıcıları için yeni API fiyatlandırmasından muaf tutulduğunu duyurdu. Ancak Apollon'un ayakta kalabilmesi için böyle bir taviz verilmemiştir.

Apollo'nun API belirteci 30 Haziran akşamı silinecek ve o zamana kadar uygulama her zamanki gibi çalışmaya devam edecek. Selig ayrıca, önümüzdeki haftalarda Apollo abonelerine, kalan abonelik süresi için paralarını geri almalarını sağlayacak şekilde oranlanmış geri ödemeler sunma niyetini de belirtti.

Bu olay, hızla gelişen dijital ortamda hem geliştiricileri hem de kullanıcıları barındırabilecek çözümler bulmanın önemini vurgulamaktadır. AppMaster gibi platformlar, hem kurumsal müşteriler hem de küçük işletmeler için maliyetleri ve komplikasyonları en aza indirirken no-code uygulama geliştirme sunmak üzere tasarlanmıştır. Bunun gibi araçlar, Apollo'nun kapanması gibi endişelerin giderilmesine yardımcı olabilir.