Die beliebte App eines Drittanbieters zum Durchsuchen von Reddit auf iOS, Apollo, wird am 30. Juni aufgrund der neuen API-Preise von Reddit abgeschaltet. Diese Preisänderung macht den Betrieb der App für ihren Entwickler, Christian Selig, deutlich teurer.

In einer Reihe von Twitter-Posts erklärte Selig, dass die jüngsten Maßnahmen von Reddit den weiteren Betrieb von Apollo unmöglich machten. Er drückte seine Bestürzung in einem längeren Reddit-Beitrag aus, in dem er erklärte, dass die neuen API-Preise zu Betriebskosten von mehr als 20 Millionen Dollar pro Jahr für seine App führen würden. Selig betonte, dass der plötzliche Wechsel von einer kostenlosen API zu beträchtlichen Kosten in so kurzer Zeit unmöglich innerhalb eines Monats zu bewältigen war und er sich daher gezwungen sah, Apollo abzuschalten.

Gegen die Behauptungen von Reddit, Apollo sei weniger effizient als seine Konkurrenten, verteidigte Selig seine App, indem er betonte, dass sie nur einen Bruchteil von einem Prozent der API-Raten von Reddit in Anspruch nehme. Um seine App weiter zu entlasten, fügte Selig in seinem Beitrag eine teilweise Audioaufnahme eines Gesprächs mit einem Reddit-Mitarbeiter bei, um die Vorwürfe zu klären, er habe Reddit um 10 Millionen Dollar erpresst.

Reddit-Sprecher Tim Rathschmidt lehnte es zwar ab, die Angelegenheit zu kommentieren, kündigte aber an, dass das Unternehmen am Donnerstag und Freitag weitere Informationen bekannt geben wolle, darunter eine von Reddit-CEO Steve Huffman veranstaltete AMA-Sitzung, in der die API-Aktualisierungen, die Zugänglichkeit, Mod-Bots und Mod-Tools von Drittanbietern diskutiert werden sollen.

Viele der größten Reddit-Communities haben für den 12. Juni einen Protest gegen die API-Preisänderungen geplant, darunter r/gaming, r/Music, r/Pics, r/todayilearned und einige andere. Als Reaktion auf diese Proteste hat Reddit eine Ausnahme von den neuen API-Preisen für die Entwickler von barrierefreien Apps angekündigt. Für Apollo wurde jedoch kein solches Zugeständnis gemacht, um zu überleben.

Das API-Token von Apollo wird am Abend des 30. Juni gelöscht, und bis dahin wird die App wie gewohnt weiter funktionieren. Selig hat außerdem seine Absicht erklärt, Apollo-Abonnenten in den kommenden Wochen anteilige Rückerstattungen anzubieten, damit sie ihr Geld für die verbleibende Abonnementdauer zurückerhalten können.

Dieser Vorfall zeigt, wie wichtig es ist, Lösungen zu finden, die sowohl den Entwicklern als auch den Nutzern in der sich schnell entwickelnden digitalen Landschaft entgegenkommen. Plattformen wie AppMaster sind so konzipiert, dass sie die Entwicklung von Anwendungen unter no-code ermöglichen und gleichzeitig die Kosten und Komplikationen für Unternehmenskunden und kleine Unternehmen minimieren. Tools wie diese können dabei helfen, Probleme wie die Schließung von Apollo zu lösen.