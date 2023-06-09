由于Reddit新的API定价，在iOS上浏览Reddit的流行第三方应用Apollo将于6月30日关闭。这一定价变化使得该应用的运营对其开发者克里斯蒂安-塞利格来说成本大大增加。

在一系列Twitter帖子中，塞利格表示，Reddit最近的行动使阿波罗继续运作变得不可行。他在Reddit的一篇长文中表达了他的失望，解释了新的API定价将导致他的应用程序每年有超过2000万美元的运营成本。塞利格强调，在如此短的时间内从免费的API突然转变为大量的费用，在一个月内不可能适应，因此迫使他关闭了阿波罗。

针对Reddit声称Apollo的效率低于其竞争对手的说法，塞利格为他的应用程序辩护，强调它只使用了Reddit的API费率限制的一小部分。为了进一步证明他的应用程序的清白，塞利格在他的帖子中包括了一段与Reddit员工对话的部分录音，意在澄清他向Reddit勒索1000万美元的指控。

虽然Reddit发言人Tim Rathschmidt拒绝就此事发表评论，但他宣布该公司计划在周四和周五披露更多信息，包括由Reddit首席执行官Steve Huffman主持的AMA会议，讨论API更新、可访问性、MOD机器人和第三方MOD工具。

许多Reddit最大的社区已经计划在6月12日举行抗议活动，反对API定价变化，包括r/gaming、r/Music、r/Pics、r/todayilearned和其他几个社区。作为对这些抗议的回应，Reddit已经宣布对无障碍应用创建者豁免新的API定价。然而，没有为阿波罗的生存做出这样的让步。

阿波罗的API令牌将在6月30日晚被删除，在此之前，该应用将继续照常运行。塞利格还表示，他打算在未来几周内为阿波罗的用户提供按比例的退款，使他们能够在剩余的订阅长度内取回他们的钱。

这一事件凸显了在快速发展的数字环境中找到能够同时满足开发者和用户的解决方案的重要性。像AppMaster这样的平台旨在提供no-code 应用开发，同时为企业客户和小型企业最大限度地减少成本和复杂情况。像这样的工具可以帮助解决像Apollo关闭的问题。