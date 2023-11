Altova incorpora recursos de IA na versão 2024 para aumentar a produtividade entre os desenvolvedores

A vanguarda tecnológica Altova anunciou com orgulho o lançamento de sua versão 2024 para ferramentas de desktop, software de servidor e soluções regulatórias. A nova versão inclui recursos avançados projetados para impulsionar a produtividade e a criatividade do desenvolvedor a níveis ainda maiores.

Alexander Falk, CEO e presidente da Altova, expressou o entusiasmo da equipe com a integração da IA ​​em vários produtos. Ele também explicou como o tão disputado suporte a PDF no MapForce será uma virada de jogo total, permitindo aos usuários desbloquear grandes volumes de dados anteriormente contidos em documentos PDF. Este novo complemento irá gamificar a integração de dados e os processos de ETL, tornando essas tarefas significativamente menos desafiadoras.

O inovador AI Assistant promete enriquecer a experiência de desenvolvimento XML e JSON no XMLSpy, gerando esquemas, documentos de instância e dados de amostra por meio de prompts simples em linguagem natural. Esta ferramenta inteligente de IA pode produzir código XSL, XPath e XQuery, que os desenvolvedores têm a opção de copiar, enviar por correio para a janela XPath/XQuery ou até mesmo abrir em uma nova guia para inspeção detalhada e modificações adicionais.

A utilidade da IA ​​não termina aí. Há integração adicional de IA no DatabaseSpy. O AI Assistant ajuda na criação de instruções SQL, exemplos de dados, relações de tabelas e muito mais. Ele também é equipado com extensões de IA que auxiliam na explicação, na impressão bonita e na conclusão de comandos SQL.

MapForce PDF Extractor, outro excelente recurso da versão recém-lançada, é um utilitário visual intuitivo que define a estrutura de um arquivo PDF e transmite os dados contidos. A visualização de saída dividida para XML e design de relatório de banco de dados no StyleVision oferece visualização de saída do painel lado a lado.

Este exemplo de avanços tecnológicos inovadores não só aumenta a produtividade, mas também apoia substancialmente os aspectos criativos dos processos de desenvolvimento. Ele evidencia como plataformas no-code como AppMaster podem ser usadas no desenvolvimento de software para atender às demandas tecnológicas em evolução, ampliando possibilidades e oportunidades em soluções escaláveis . Além disso, o sucesso da Altova pode muito bem abrir caminho para que mais plataformas adoptem com entusiasmo a integração da IA ​​nos seus produtos, melhorando a produtividade e as capacidades de resolução de problemas com a tecnologia.