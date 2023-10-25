تدمج Altova قدرات الذكاء الاصطناعي في إصدار 2024 لتعزيز الإنتاجية بين المطورين

أعلنت شركة Altova ، الرائدة في مجال التكنولوجيا، بكل فخر عن إطلاق نسختها لعام 2024 لأدوات سطح المكتب وبرامج الخادم والحلول التنظيمية. يتضمن الإصدار الجديد ميزات متقدمة مصممة لدفع إنتاجية المطورين وإبداعهم إلى مستويات أعلى.

أعرب Alexander Falk ، الرئيس التنفيذي ورئيس Altova ، عن حماسة الفريق تجاه تكامل الذكاء الاصطناعي عبر العديد من المنتجات. وأوضح أيضًا كيف أن دعم PDF الذي تنافس عليه بشدة في MapForce سيكون بمثابة تغيير كامل لقواعد اللعبة، مما يمكّن المستخدمين من فتح كميات هائلة من البيانات المحفوظة مسبقًا داخل مستندات PDF. ستعمل هذه الوظيفة الإضافية الجديدة على تحسين تكامل البيانات وعمليات ETL، مما يجعل هذه المهام أقل صعوبة بشكل ملحوظ.

يعد مساعد الذكاء الاصطناعي المبتكر بإثراء تجربة تطوير XML وJSON في XMLSpy من خلال إنشاء المخططات ومستندات المثيلات وعينات البيانات من خلال مطالبات لغة طبيعية بسيطة. يمكن لأداة الذكاء الاصطناعي الذكية هذه إنتاج أكواد XSL وXPath وXQuery، والتي يتوفر للمطورين خيار نسخها أو إرسالها بالبريد إلى نافذة XPath/XQuery أو حتى فتحها في علامة تبويب جديدة لإجراء فحص تفصيلي وإجراء المزيد من التعديلات.

فائدة الذكاء الاصطناعي لا تنتهي عند هذا الحد. هناك تكامل إضافي للذكاء الاصطناعي في DatabaseSpy. يساعد AI Assistant في إنشاء عبارات SQL ونماذج البيانات وعلاقات الجدول والمزيد. وهو مزود أيضًا بملحقات الذكاء الاصطناعي التي تساعد في الشرح والطباعة الجميلة وإكمال أوامر SQL.

يعد MapForce PDF Extractor، ميزة أخرى ممتازة في الإصدار الذي تم إصداره حديثًا، بمثابة أداة مساعدة مرئية بديهية تحدد إطار عمل ملف PDF وتدير البيانات المضمنة. توفر معاينة المخرجات المقسمة لـ XML وتصميم تقارير قاعدة البيانات في StyleVision تصورًا لمخرجات اللوحة جنبًا إلى جنب.

وهذا المثال للتقدم التكنولوجي المبتكر لا يعزز الإنتاجية فحسب، بل يدعم بشكل كبير الجوانب الإبداعية لعمليات التنمية. إنه يوضح كيف يمكن استخدام الأنظمة no-code مثل AppMaster في تطوير البرمجيات لتلبية المتطلبات التكنولوجية المتطورة، وتوسيع الإمكانيات والفرص في الحلول القابلة للتطوير . علاوة على ذلك، فإن نجاح Altova قد يمهد الطريق لمزيد من المنصات لتتبنى بحماس تكامل الذكاء الاصطناعي في منتجاتها، مما يحسن الإنتاجية وقدرات حل المشكلات باستخدام التكنولوجيا.