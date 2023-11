Altova integreert AI-mogelijkheden in de versie van 2024 om de productiviteit onder ontwikkelaars te vergroten

De technologische voorhoede, Altova, heeft met trots de lancering aangekondigd van haar 2024-versie voor desktoptools, serversoftware en regelgevingsoplossingen. De nieuwe versie bevat geavanceerde functies die zijn ontworpen om de productiviteit en creativiteit van ontwikkelaars naar grotere hoogten te stuwen.

Alexander Falk, CEO en president van Altova, uitte de opwinding van het team over de AI-integratie in meerdere producten. Hij legde ook uit hoe de veelbegeerde PDF-ondersteuning in MapForce een totale gamechanger zal zijn, waardoor gebruikers enorme hoeveelheden gegevens kunnen ontsluiten die voorheen in PDF-documenten waren opgesloten. Deze nieuwe add-on zal de data-integratie en ETL-processen gamificeren, waardoor deze taken aanzienlijk minder uitdagend worden.

De innovatieve AI Assistant belooft de XML- en JSON-ontwikkelervaring in XMLSpy te verrijken door schema's, instancedocumenten en voorbeeldgegevens te genereren via eenvoudige aanwijzingen in natuurlijke taal. Deze slimme AI-tool kan XSL-, XPath- en XQuery-code produceren, die de ontwikkelaars kunnen kopiëren, naar het XPath/XQuery-venster kunnen mailen of zelfs in een nieuw tabblad kunnen openen voor gedetailleerde inspectie en verdere aanpassingen.

Het nut van AI houdt daar niet op. Er is aanvullende AI-integratie in DatabaseSpy. De AI-assistent helpt bij het maken van SQL-instructies, gegevensvoorbeelden, tabelrelaties en meer. Het is ook uitgerust met AI-extensies die helpen bij het uitleggen, mooi afdrukken en voltooien van SQL-opdrachten.

MapForce PDF Extractor, een andere uitstekende functie in de nieuw uitgebrachte versie, fungeert als een intuïtief visueel hulpprogramma dat het raamwerk van een PDF-bestand definieert en de daarin opgeslagen gegevens vrijgeeft. Gesplitst uitvoervoorbeeld voor XML en databaserapportontwerp in StyleVision biedt side-by-side paneeluitvoervisualisatie.

Dit voorbeeld van innovatieve technologische vooruitgang verhoogt niet alleen de productiviteit, maar ondersteunt ook substantieel de creatieve aspecten van ontwikkelingsprocessen. Het bewijst hoe no-code platforms zoals AppMaster kunnen worden gebruikt bij softwareontwikkeling om tegemoet te komen aan de veranderende technologische eisen en om de mogelijkheden en kansen in schaalbare oplossingen te vergroten. Bovendien zou het succes van Altova heel goed de weg kunnen vrijmaken voor meer platforms om enthousiast AI-integratie in hun producten toe te passen, waardoor de productiviteit en het probleemoplossend vermogen met technologie worden verbeterd.