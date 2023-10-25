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Altova включает возможности искусственного интеллекта в версию 2024 года для повышения продуктивности разработчиков

25, окт. 2023
Altova включает возможности искусственного интеллекта в версию 2024 года для повышения продуктивности разработчиков

Технологический авангард Altova с гордостью объявил о выпуске версии 2024 года для настольных инструментов, серверного программного обеспечения и нормативных решений. Новая версия включает в себя расширенные функции, предназначенные для повышения производительности и творчества разработчиков.

Alexander Falk, генеральный директор и президент Altova, выразил восторг команды по поводу интеграции искусственного интеллекта в несколько продуктов. Он также объяснил, как столь востребованная поддержка PDF в MapForce полностью изменит правила игры, позволяя пользователям разблокировать огромные объемы данных, ранее хранившихся в документах PDF. Это новое дополнение позволит геймифицировать процессы интеграции данных и ETL, что значительно упростит эти задачи.

Инновационный AI Assistant обещает обогатить опыт разработки XML и JSON в XMLSpy, генерируя схемы, экземпляры документов и образцы данных с помощью простых подсказок на естественном языке. Этот интеллектуальный инструмент искусственного интеллекта может создавать код XSL, XPath и XQuery, который разработчики могут скопировать, отправить по почте в окно XPath/XQuery или даже открыть в новой вкладке для детального изучения и дальнейших модификаций.

На этом полезность ИИ не заканчивается. В DatabaseSpy предусмотрена дополнительная интеграция с искусственным интеллектом. AI Assistant помогает создавать операторы SQL, образцы данных, связи между таблицами и многое другое. Он также оснащен расширениями AI, которые помогают объяснять, красиво печатать и выполнять команды SQL.

MapForce PDF Extractor, еще одна замечательная функция недавно выпущенной версии, представляет собой интуитивно понятную визуальную утилиту, которая определяет структуру PDF-файла и освобождает содержащиеся в нем данные. Разделенный предварительный просмотр вывода для XML и проектирование отчетов базы данных в StyleVision предлагает параллельную визуализацию вывода на панели.

Этот пример инновационных технологических достижений не только повышает производительность, но и существенно поддерживает творческие аспекты процессов развития. Это свидетельствует о том, как платформы no-code такие как AppMaster могут использоваться при разработке программного обеспечения для удовлетворения растущих технологических потребностей, расширения возможностей и возможностей масштабируемых решений . Более того, успех Altova вполне может открыть путь для большего количества платформ, которые с энтузиазмом примут интеграцию искусственного интеллекта в свои продукты, повысив производительность и возможности решения проблем с помощью технологий.

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