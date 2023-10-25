Altova 在 2024 版本中融入 AI 功能，提高开发人员的工作效率

技术先锋Altova自豪地宣布推出 2024 年版本的桌面工具、服务器软件和监管解决方案。新版本包含旨在将开发人员的生产力和创造力提升到更高水平的高级功能。

Altova首席执行官兼总裁Alexander Falk表达了团队对跨多个产品的人工智能集成的兴奋。他还解释了 MapForce 中备受关注的 PDF 支持将如何彻底改变游戏规则，使用户能够解锁以前隐藏在 PDF 文档中的大量数据。这个新的附加组件将使数据集成和 ETL 流程游戏化，使这些任务的挑战性大大降低。

创新的 AI Assistant 承诺通过简单的自然语言提示生成模式、实例文档和示例数据，从而丰富 XMLSpy 中的 XML 和 JSON 开发体验。这个智能 AI 工具可以生成 XSL、XPath 和 XQuery 代码，开发人员可以选择将其复制、邮寄到 XPath/XQuery 窗口，甚至在新选项卡中打开以进行详细检查和进一步修改。

人工智能的效用还不止于此。 DatabaseSpy 中还有额外的 AI 集成。 AI助手帮助创建SQL语句、数据示例、表关系等。它还配备了 AI 扩展，可帮助解释、漂亮打印和完成 SQL 命令。

MapForce PDF Extractor 是新发布版本中的另一个出色功能，它是一个直观的可视化实用程序，可以定义 PDF 文件的框架并释放所包含的数据。 StyleVision 中 XML 和数据库报告设计的拆分输出预览提供并排面板输出可视化。

这个创新技术进步的例子不仅提高了生产力，而且极大地支持了开发过程的创造性方面。它证明了如何在软件开发中使用AppMaster这样的no-code平台来满足不断变化的技术需求，扩大可扩展解决方案的可能性和机会。此外， Altova的成功很可能为更多平台积极在其产品中采用人工智能集成铺平道路，通过技术提高生产力和解决问题的能力。