Altova integriert KI-Funktionen in der Version 2024, um die Produktivität der Entwickler zu steigern

Der technologische Vorreiter Altova hat stolz die Einführung seiner 2024-Version für Desktop-Tools, Serversoftware und Regulierungslösungen angekündigt. Die neue Version enthält erweiterte Funktionen, die die Produktivität und Kreativität der Entwickler auf ein höheres Niveau bringen sollen.

Alexander Falk, CEO und Präsident von Altova, drückte die Begeisterung des Teams über die KI-Integration über mehrere Produkte hinweg aus. Er erläuterte außerdem, wie die vielgepriesene PDF-Unterstützung in MapForce das Spiel grundlegend verändern wird und es Benutzern ermöglicht, riesige Datenmengen freizugeben, die zuvor in PDF-Dokumenten eingeschlossen waren. Dieses neue Add-on wird die Datenintegrations- und ETL-Prozesse gamifizieren und diese Aufgaben deutlich weniger anspruchsvoll machen.

Der innovative KI-Assistent verspricht, die XML- und JSON-Entwicklungserfahrung in XMLSpy zu bereichern, indem er Schemata, Instanzdokumente und Beispieldaten durch einfache Eingabeaufforderungen in natürlicher Sprache generiert. Dieses intelligente KI-Tool kann XSL-, XPath- und

Der Nutzen von KI endet hier nicht. Es gibt eine zusätzliche KI-Integration in DatabaseSpy. Der AI Assistant hilft beim Erstellen von SQL-Anweisungen, Datenbeispielen, Tabellenbeziehungen und mehr. Es ist außerdem mit KI-Erweiterungen ausgestattet, die beim Erklären, hübschen Ausdrucken und Vervollständigen von SQL-Befehlen helfen.

MapForce PDF Extractor, eine weitere hervorragende Funktion in der neu veröffentlichten Version, ist ein intuitives visuelles Dienstprogramm, das den Rahmen einer PDF-Datei definiert und die enthaltenen Daten manipuliert. Die geteilte Ausgabevorschau für XML- und Datenbankberichtsdesign in StyleVision bietet eine nebeneinander liegende Panel-Ausgabevisualisierung.

Dieses Beispiel innovativer technologischer Fortschritte steigert nicht nur die Produktivität, sondern unterstützt auch die kreativen Aspekte von Entwicklungsprozessen erheblich. Es zeigt, wie no-code Plattformen wie AppMaster in der Softwareentwicklung eingesetzt werden können, um den sich verändernden technologischen Anforderungen gerecht zu werden und die Möglichkeiten und Möglichkeiten skalierbarer Lösungen zu erweitern. Darüber hinaus könnte der Erfolg von Altova durchaus den Weg für mehr Plattformen ebnen, die KI-Integration in ihren Produkten mit Begeisterung zu übernehmen und so die Produktivität und Problemlösungsfähigkeiten mithilfe von Technologie zu verbessern.