Altova intègre des fonctionnalités d'IA dans la version 2024 pour augmenter la productivité des développeurs

L'avant-garde technologique Altova est fière d'annoncer le lancement de sa version 2024 pour les outils de bureau, les logiciels serveur et les solutions réglementaires. La nouvelle version comprend des fonctionnalités avancées conçues pour propulser la productivité et la créativité des développeurs vers de plus hauts sommets.

Alexander Falk, PDG et président d' Altova, a exprimé l'enthousiasme de l'équipe face à l'intégration de l'IA dans plusieurs produits. Il a également expliqué comment la prise en charge très convoitée du PDF dans MapForce changera totalement la donne, permettant aux utilisateurs de débloquer de vastes volumes de données auparavant enfermées dans des documents PDF. Ce nouveau module complémentaire gamifiera les processus d'intégration de données et ETL, rendant ces tâches nettement moins difficiles.

L'IA Assistant innovant promet d'enrichir l'expérience de développement XML et JSON dans XMLSpy en générant des schémas, des documents d'instance et des exemples de données via des invites simples en langage naturel. Cet outil d'IA intelligent peut produire du code XSL, XPath et XQuery, que les développeurs ont la possibilité de copier, d'envoyer par courrier électronique dans la fenêtre XPath/XQuery ou même d'ouvrir dans un nouvel onglet pour une inspection détaillée et d'autres modifications.

L’utilité de l’IA ne s’arrête pas là. Il existe une intégration supplémentaire de l'IA dans DatabaseSpy. L'AI Assistant aide à créer des instructions SQL, des exemples de données, des relations entre tables, etc. Il est également équipé d'extensions d'IA qui aident à expliquer, à imprimer et à compléter les commandes SQL.

MapForce PDF Extractor, une autre excellente fonctionnalité de la nouvelle version, se présente comme un utilitaire visuel intuitif qui définit la structure d'un fichier PDF et gère les données qu'il contient. L'aperçu de sortie fractionné pour la conception de rapports XML et de base de données dans StyleVision offre une visualisation de sortie de panneau côte à côte.

Cet exemple de progrès technologiques innovants non seulement stimule la productivité, mais soutient considérablement les aspects créatifs des processus de développement. Il montre comment les plates no-code comme AppMaster peuvent être utilisées dans le développement de logiciels pour répondre à l'évolution des demandes technologiques, élargissant les possibilités et les opportunités de solutions évolutives . En outre, le succès d' Altova pourrait très bien ouvrir la voie à davantage de plates-formes pour adopter avec enthousiasme l'intégration de l'IA dans leurs produits, améliorant ainsi la productivité et les capacités de résolution de problèmes grâce à la technologie.