Altova, Geliştiriciler Arasında Üretkenliği Artırmak İçin 2024 Sürümünde Yapay Zeka Yeteneklerini Birleştiriyor

Teknolojinin öncüsü Altova, masaüstü araçları, sunucu yazılımı ve düzenleyici çözümlere yönelik 2024 sürümünün piyasaya sürüldüğünü gururla duyurdu. Yeni sürüm, geliştirici üretkenliğini ve yaratıcılığını daha yüksek seviyelere taşımak için tasarlanmış gelişmiş özellikler içeriyor.

Altova CEO'su ve Başkanı Alexander Falk, ekibin birden fazla üründe yapay zeka entegrasyonundan duyduğu heyecanı dile getirdi. Kendisi aynı zamanda MapForce'ta en çok rağbet gören PDF desteğinin, kullanıcıların daha önce PDF belgeleri içinde saklanan büyük miktarda verinin kilidini açmasına olanak tanıyarak oyunun kurallarını nasıl değiştireceğini de açıkladı. Bu yeni eklenti, veri entegrasyonunu ve ETL süreçlerini oyunlaştıracak ve bu görevleri önemli ölçüde daha az zorlu hale getirecek.

Yenilikçi AI Asistanı, basit doğal dil istemleri yoluyla şemalar, örnek belgeler ve örnek veriler oluşturarak XMLSpy'daki XML ve JSON geliştirme deneyimini zenginleştirmeyi vaat ediyor. Bu akıllı yapay zeka aracı, geliştiricilerin bunları kopyalama, XPath/XQuery penceresine postalama ve hatta ayrıntılı inceleme ve daha fazla değişiklik için yeni bir sekmede açma seçeneğine sahip olduğu XSL, XPath ve XQuery kodunu üretebilir.

Yapay zekanın faydası burada bitmiyor. DatabaseSpy'da ek AI entegrasyonu var. AI Asistanı, SQL ifadeleri, veri örnekleri, tablo ilişkileri ve daha fazlasını oluşturmaya yardımcı olur. Ayrıca SQL komutlarının açıklanmasına, güzel bir şekilde yazdırılmasına ve tamamlanmasına yardımcı olan AI uzantılarıyla da donatılmıştır.

Yeni çıkan sürümün bir diğer mükemmel özelliği olan MapForce PDF Extractor, bir PDF dosyasının çerçevesini tanımlayan ve içerdiği verileri yöneten sezgisel bir görsel yardımcı programdır. StyleVision'da XML ve veritabanı raporu tasarımı için bölünmüş çıktı önizlemesi, yan yana panel çıktı görselleştirmesi sunar.

Yenilikçi teknolojik gelişmelerin bu örneği yalnızca üretkenliği artırmakla kalmıyor, aynı zamanda geliştirme süreçlerinin yaratıcı yönlerini de önemli ölçüde destekliyor. Bu, AppMaster gibi no-code platformların, gelişen teknolojik talepleri karşılamak, ölçeklenebilir çözümlerdeki olasılıkları ve fırsatları genişletmek için yazılım geliştirmede nasıl kullanılabileceğini kanıtlıyor. Dahası, Altova başarısı, daha fazla platformun ürünlerinde yapay zeka entegrasyonunu coşkuyla benimsemesinin önünü açabilir, üretkenliği ve teknolojiyle problem çözme yeteneklerini artırabilir.