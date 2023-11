Altova incorpora funzionalità IA nella versione 2024 per aumentare la produttività degli sviluppatori

L'avanguardia tecnologica, Altova, ha annunciato con orgoglio il lancio della sua versione 2024 per strumenti desktop, software server e soluzioni normative. La nuova versione include funzionalità avanzate progettate per spingere la produttività e la creatività degli sviluppatori a livelli più alti.

Alexander Falk, CEO e Presidente di Altova, ha espresso l'entusiasmo del team per l'integrazione dell'intelligenza artificiale tra più prodotti. Ha anche spiegato come il tanto ambito supporto PDF in MapForce rappresenterà un punto di svolta totale, consentendo agli utenti di sbloccare grandi volumi di dati precedentemente ingabbiati nei documenti PDF. Questo nuovo componente aggiuntivo renderà più ludici l’integrazione dei dati e i processi ETL, rendendo queste attività significativamente meno impegnative.

L'innovativo AI Assistant promette di arricchire l'esperienza di sviluppo XML e JSON in XMLSpy generando schemi, documenti di istanza e dati di esempio attraverso semplici istruzioni in linguaggio naturale. Questo strumento intelligente di intelligenza artificiale può produrre codice XSL, XPath e XQuery, che gli sviluppatori hanno la possibilità di copiare, inviare per posta alla finestra XPath/XQuery o persino aprire in una nuova scheda per un'ispezione dettagliata e ulteriori modifiche.

L’utilità dell’intelligenza artificiale non finisce qui. C'è un'ulteriore integrazione AI in DatabaseSpy. L'Assistente AI aiuta a creare istruzioni SQL, esempi di dati, relazioni tra tabelle e altro ancora. È inoltre dotato di estensioni AI che aiutano nella spiegazione, nella stampa gradevole e nel completamento dei comandi SQL.

MapForce PDF Extractor, un'altra eccellente funzionalità della versione appena rilasciata, si presenta come un'utilità visiva intuitiva che definisce la struttura di un file PDF e manomette i dati contenuti. L'anteprima dell'output diviso per la progettazione di report XML e di database in StyleVision offre la visualizzazione dell'output del pannello affiancato.

Questo esempio di progressi tecnologici innovativi non solo aumenta la produttività ma supporta sostanzialmente gli aspetti creativi dei processi di sviluppo. Evidenzia come piattaforme no-code come AppMaster possano essere utilizzate nello sviluppo di software per soddisfare le esigenze tecnologiche in evoluzione, ampliando le possibilità e le opportunità in soluzioni scalabili . Inoltre, il successo di Altova potrebbe benissimo aprire la strada a un maggior numero di piattaforme che adotteranno con entusiasmo l’integrazione dell’intelligenza artificiale nei loro prodotti, migliorando la produttività e le capacità di risoluzione dei problemi con la tecnologia.