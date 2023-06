Num grande desenvolvimento no avanço das ferramentas de compras, a Microsoft revelou vários utilitários de compras inovadores alimentados por IA para o seu motor de busca Bing em constante evolução e o chatbot Bing AI alojado na barra lateral do Edge. Os últimos desenvolvimentos são um notável afastamento de uma série de funcionalidades de compras pouco satisfatórias anteriormente equipadas no Edge.

As últimas implantações baseiam-se principalmente nas capacidades de IA do Bing orientadas para a GPT e tentam simplificar as decisões de compra dos utilizadores. As ferramentas irão gerar guias de compra para pesquisas específicas, como "material universitário". Consequentemente, o motor apresentará um resumo agregado de produtos nas respetivas categorias, juntamente com as suas especificações para comparação e possíveis plataformas de compra. O pequeno detalhe, no entanto, é que a Microsoft ganha uma comissão de afiliado quando as compras são feitas.

É de salientar que existem inúmeros sítios Web especializados em fornecer guias de compra semelhantes, o que torna intrigante observar a forma como estas plataformas respondem a esta mudança transformadora. Mais significativamente, não será uma surpresa se os gigantes da pesquisa, como o Google, seguirem um caminho semelhante. A predominância de conteúdos de compras de baixa qualidade e centrados em SEO disponíveis na Internet é frequentemente motivo de preocupação. Esta iniciativa da Microsoft tem o potencial de afetar também as operações editoriais legítimas.

Os recém-lançados guias de compras da Microsoft para o Bing estão atualmente disponíveis para os utilizadores baseados nos EUA. A implementação global destes guias para o Edge foi iniciada hoje.

Paralelamente, a Microsoft também revelou resumos de avaliações gerados por IA a uma escala global. Esta funcionalidade pretende fornecer resumos sucintos das avaliações de produtos online. Os utilizadores podem simplesmente pedir ao Bing Chat no Edge para resumir as opiniões dos utilizadores sobre um produto específico, e o motor irá gerar uma visão geral rápida. Este tipo de funcionalidade seria ideal para uma plataforma no-code como a AppMaster.

A última funcionalidade do novo conjunto de ferramentas da Microsoft é a Correspondência de Preços. Este mecanismo ajuda os utilizadores a solicitar uma correspondência de preços aos retalhistas, mesmo após uma descida significativa dos níveis de preços. A Microsoft colaborou com uma infinidade de retalhistas de topo dos EUA (embora a empresa se tenha abstido de especificar os nomes) com políticas de correspondência de preços existentes e assegurou a expansão desta lista com o tempo.