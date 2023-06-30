Alışveriş araçlarının ilerlemesindeki büyük bir gelişmede Microsoft, sürekli gelişen Bing arama motoru ve Edge kenar çubuğunda barındırılan Bing AI sohbet botu için çeşitli yenilikçi AI destekli alışveriş araçlarını ortaya çıkardı. En son gelişmeler, daha önce Edge'de bulunan bir dizi yetersiz alışveriş özelliğinden dikkate değer bir sapmadır.

En son yerleştirmeler, öncelikle Bing'in GPT güdümlü yapay zeka yeteneklerine dayalıdır ve kullanıcıların satın alma kararlarını kolaylaştırmaya çalışır. Araçlar, "üniversite malzemeleri" gibi belirli aramalar için satın alma kılavuzları oluşturacaktır. Sonuç olarak, motor, karşılaştırma için özellikleri ve olası satın alma platformları ile birlikte, ilgili kategoriler altında toplu bir ürün özeti getirecektir. Bununla birlikte, küçük ayrıntı, Microsoft'un satın almalar yapıldığında bir bağlı kuruluş komisyonu kazanmasıdır.

Çok sayıda web sitesinin benzer satın alma rehberlerini sağlama konusunda uzmanlaştığı ve bu nedenle bu platformların bu dönüştürücü değişime nasıl tepki verdiğini gözlemlemeyi ilgi çekici hale getirdiği vurgulanmalıdır. Daha da önemlisi Google gibi arama devlerinin de benzer bir yol izlemesi sürpriz olmayacaktır. İnternette yaygın olarak bulunan düşük kaliteli, SEO odaklı alışveriş içeriği genellikle endişe kaynağıdır. Microsoft'un bu hamlesi, meşru editoryal işlemleri de etkileme potansiyeline sahiptir.

Microsoft'un Bing için yeni piyasaya sürdüğü satın alma kılavuzları şu anda ABD'de bulunan kullanıcılar tarafından kullanılabilir Edge için bu kılavuzların küresel dağıtımı bugün itibarıyla başlatıldı.

Buna paralel olarak Microsoft, küresel ölçekte yapay zeka tarafından oluşturulan inceleme özetlerini de açıkladı. Bu özellik, çevrimiçi ürün incelemelerinin kısa ve öz özetlerini sağlamayı amaçlamaktadır. Kullanıcılar, Edge'te Bing Chat'ten belirli bir ürünle ilgili kullanıcı incelemelerini özetlemesini isteyebilir ve motor hızlı bir genel bakış oluşturur. Bu tür bir özellik, AppMaster gibi no-code bir platform için idealdir AppMaster .

Microsoft'un yeni araç paketindeki son özellik, Fiyat Eşleştirmesidir. Bu mekanizma, kullanıcıların fiyat seviyelerinde önemli bir düşüşten sonra bile perakendecilerden bir fiyat eşleştirmesi talep etmelerine yardımcı olur. Microsoft, mevcut fiyat eşleştirme ilkeleriyle (şirket adları belirtmekten kaçınmış olsa da) çok sayıda üst düzey ABD perakendecisiyle işbirliği yaptı ve bu listeyi zamanla genişletmeyi garanti etti.