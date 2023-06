In een belangrijke ontwikkeling in de vooruitgang van shopping tools, heeft Microsoft verschillende innovatieve AI-aangedreven shopping hulpprogramma's onthuld voor zijn steeds evoluerende Bing zoekmachine en de Bing AI chatbot gehost in de Edge zijbalk. De nieuwste ontwikkelingen zijn een opmerkelijk verschil met een reeks ondermaatse winkelfuncties die eerder in de Edge werden geïnstalleerd.

De nieuwste implementaties zijn voornamelijk gebaseerd op Bing's GPT-gestuurde AI-mogelijkheden en proberen de aankoopbeslissingen van gebruikers te stroomlijnen. De tools genereren koopgidsen voor specifieke zoekopdrachten zoals "college supplies". Bijgevolg zal de engine een geaggregeerde samenvatting geven van producten in de respectievelijke categorieën, samen met hun specificaties voor vergelijking en mogelijke aankoopplatformen. Het kleine detail is echter dat Microsoft een affiliate commissie verdient wanneer er aankopen worden gedaan.

Er moet worden benadrukt dat veel websites gespecialiseerd zijn in het aanbieden van vergelijkbare koopgidsen, waardoor het intrigerend is om te zien hoe deze platforms reageren op deze transformatieve verandering. Nog belangrijker is dat het niet als een verrassing komt als zoekgiganten zoals Google een vergelijkbaar pad volgen. De heersende SEO-gerichte shoppingcontent van lage kwaliteit op het internet is vaak een reden tot bezorgdheid. Deze stap van Microsoft kan ook gevolgen hebben voor legitieme redactionele activiteiten.

Microsofts onlangs gelanceerde koopgidsen voor Bing zijn momenteel beschikbaar voor gebruikers in de VS. Vanaf vandaag zijn deze gidsen wereldwijd beschikbaar voor Edge.

Tegelijkertijd heeft Microsoft wereldwijd AI-gegenereerde samenvattingen van recensies geïntroduceerd. Deze functie is bedoeld om beknopte samenvattingen van online productreviews te bieden. Gebruikers kunnen eenvoudigweg aan Bing Chat in Edge vragen om een samenvatting te maken van gebruikersreviews over een specifiek product, waarna de engine een snel overzicht genereert. Dit type functie zou bij uitstek geschikt zijn voor een no-code platform zoals AppMaster.

De laatste functie in Microsofts nieuwe toolsuite is Price Match. Dit mechanisme helpt gebruikers om een prijsmatch aan te vragen bij retailers, zelfs na een aanzienlijke prijsdaling. Microsoft heeft samengewerkt met een groot aantal Amerikaanse topwinkeliers (hoewel het bedrijf geen namen noemt) met een bestaand prijsmatchbeleid en is van plan deze lijst mettertijd uit te breiden.