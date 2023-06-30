في تطور كبير في تطوير أدوات التسوق ، كشفت Microsoft عن العديد من أدوات التسوق المبتكرة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي لمحرك بحث Bing المتطور باستمرار و Bing AI chatbot المستضاف في الشريط الجانبي Edge. تعتبر أحدث التطورات خروجًا ملحوظًا عن سلسلة من ميزات التسوق المخيبة التي تم تجهيزها مسبقًا في Edge.

تعتمد أحدث عمليات الزرع بشكل أساسي على قدرات الذكاء الاصطناعي التي تعتمد على GPT في Bing وتحاول تبسيط قرارات الشراء للمستخدمين. ستنشئ الأدوات أدلة شراء لعمليات بحث محددة مثل "تجهيزات الكلية". وبالتالي ، سيقدم المحرك ملخصًا مجمعًا للمنتجات ضمن الفئات المعنية ، جنبًا إلى جنب مع مواصفاتها للمقارنة ومنصات الشراء المحتملة. ومع ذلك ، فإن التفاصيل الصغيرة هي أن Microsoft تكسب عمولة تابعة عند إجراء عمليات شراء.

يجب التأكيد على أن العديد من مواقع الويب المتخصصة في تقديم أدلة شراء مماثلة ، مما يجعل من المثير للاهتمام ملاحظة كيفية استجابة هذه المنصات لهذا التغيير التحويلي. والأهم من ذلك ، أنه لن يكون مفاجئًا إذا اتبعت شركات البحث العملاقة مثل Google مسارًا مشابهًا. غالبًا ما يكون محتوى التسوق السائد ذو الجودة المنخفضة والذي يركز على تحسين محركات البحث والمتوفر على الإنترنت مدعاة للقلق. تحمل هذه الخطوة من قبل Microsoft إمكانية التأثير على عمليات التحرير المشروعة أيضًا.

تتوفر أدلة شراء Microsoft التي تم إطلاقها حديثًا لـ Bing حاليًا للمستخدمين المقيمين في الولايات المتحدة ، وقد بدأ النشر العالمي لهذه الأدلة لـ Edge اعتبارًا من اليوم.

في المقابل ، كشفت Microsoft أيضًا عن ملخصات المراجعة التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي على نطاق عالمي. تهدف هذه الميزة إلى تقديم ملخصات موجزة لمراجعات المنتجات عبر الإنترنت. يمكن للمستخدمين ببساطة أن يطلبوا من Bing Chat in Edge تلخيص مراجعات المستخدم لمنتج معين ، وسيقوم المحرك بإنشاء نظرة عامة سريعة. سيكون هذا النوع من الميزات مناسبًا بشكل مثالي لمنصة no-code مثل AppMaster.

الميزة الأخيرة في مجموعة أدوات Microsoft الجديدة هي مطابقة السعر. تساعد هذه الآلية المستخدمين في طلب مطابقة الأسعار من تجار التجزئة حتى بعد الانخفاض الكبير في مستويات الأسعار. تعاونت Microsoft مع عدد كبير من كبار تجار التجزئة في الولايات المتحدة (على الرغم من أن الشركة امتنعت عن تحديد الأسماء) مع سياسات مطابقة الأسعار الحالية وأكدت على توسيع هذه القائمة بمرور الوقت.