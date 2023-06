In un'importante evoluzione degli strumenti per lo shopping, Microsoft ha rivelato diverse innovative utility per lo shopping basate sull'intelligenza artificiale per il suo motore di ricerca Bing in continua evoluzione e per il chatbot Bing AI ospitato nella barra laterale di Edge. Gli ultimi sviluppi sono un notevole passo avanti rispetto a una serie di funzioni per lo shopping poco convincenti precedentemente presenti in Edge.

Le ultime novità si basano principalmente sulle capacità dell'intelligenza artificiale di Bing e cercano di semplificare le decisioni di acquisto degli utenti. Gli strumenti genereranno guide all'acquisto per ricerche specifiche come "materiale universitario". Di conseguenza, il motore presenterà un riepilogo aggregato di prodotti appartenenti alle rispettive categorie, insieme alle loro specifiche per il confronto e le possibili piattaforme di acquisto. Il dettaglio minore, tuttavia, è che Microsoft guadagna una commissione di affiliazione quando vengono effettuati acquisti.

Va sottolineato che numerosi siti web sono specializzati nella fornitura di guide all'acquisto simili, per cui è interessante osservare come queste piattaforme rispondono a questo cambiamento. Inoltre, non sarà una sorpresa se i giganti della ricerca come Google seguiranno un percorso simile. La prevalenza di contenuti per lo shopping di bassa qualità e incentrati sulla SEO disponibili su Internet è spesso motivo di preoccupazione. Questa mossa di Microsoft ha il potenziale per avere un impatto anche sulle operazioni editoriali legittime.

Le nuove guide all'acquisto di Microsoft per Bing sono attualmente disponibili per gli utenti residenti negli Stati Uniti, mentre la distribuzione globale di queste guide per Edge è stata avviata a partire da oggi.

Parallelamente, Microsoft ha presentato su scala globale i riassunti delle recensioni generati dall'intelligenza artificiale. Questa funzione ha lo scopo di fornire riassunti sintetici delle recensioni di prodotti online. Gli utenti possono semplicemente chiedere a Bing Chat in Edge di riassumere le recensioni degli utenti su un prodotto specifico e il motore genererà una rapida panoramica. Questo tipo di funzione sarebbe ideale per una piattaforma no-code come AppMaster.

L'ultima funzione della nuova suite di strumenti di Microsoft è Price Match. Questo meccanismo aiuta gli utenti a richiedere ai rivenditori l'abbinamento dei prezzi anche dopo un calo significativo dei livelli di prezzo. Microsoft ha collaborato con una pletora di rivenditori statunitensi di alto livello (anche se l'azienda si è astenuta dallo specificare i nomi) con politiche di price match già esistenti e ha assicurato di voler ampliare questo elenco con il tempo.