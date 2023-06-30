В рамках значительного развития инструментов для покупок компания Microsoft представила различные инновационные утилиты для покупок на основе искусственного интеллекта для своей постоянно развивающейся поисковой системы Bing и чатбота Bing AI, размещенного в боковой панели Edge. Последние разработки являются заметным отступлением от ряда недостаточно эффективных функций для покупок, которые ранее были установлены в Edge.

Последние имплантации в основном основаны на возможностях ИИ Bing, управляемого GPT, и пытаются упростить процесс принятия решений о покупке пользователями. Инструменты будут генерировать руководства по покупкам для конкретных поисковых запросов, таких как "принадлежности для колледжа". Соответственно, движок будет выдавать агрегированную сводку продуктов по соответствующим категориям вместе с их техническими характеристиками для сравнения и возможных платформ покупки. Небольшая деталь, однако, заключается в том, что Microsoft получает партнерскую комиссию при совершении покупок.

Следует отметить, что множество веб-сайтов специализируются на предоставлении подобных руководств по покупке, поэтому будет интересно понаблюдать за тем, как эти платформы отреагируют на это преобразующее изменение. Более того, не будет неожиданностью, если поисковые гиганты, такие как Google, пойдут по аналогичному пути. Распространенный в Интернете низкокачественный, ориентированный на SEO контент для покупок часто вызывает беспокойство. Этот шаг Microsoft может повлиять и на законные редакционные операции.

Недавно запущенные Microsoft руководства по покупкам для Bing в настоящее время доступны для пользователей в США. С сегодняшнего дня началось глобальное развертывание этих руководств для Edge.

Параллельно Microsoft также представила на глобальном уровне резюме отзывов, сгенерированные искусственным интеллектом. Эта функция предназначена для предоставления кратких обзоров продуктов в Интернете. Пользователи могут просто попросить Bing Chat в Edge обобщить отзывы пользователей о конкретном продукте, и система быстро сгенерирует обзор. Подобная функция идеально подходит для платформы no-code, такой как AppMaster.

Последняя функция в новом наборе инструментов Microsoft - Price Match. Этот механизм помогает пользователям запрашивать у розничных продавцов соответствие цены даже после значительного снижения уровня цен. Microsoft сотрудничает с целым рядом ведущих американских ритейлеров (хотя компания воздерживается от указания их названий) с существующей политикой согласования цен и надеется со временем расширить этот список.