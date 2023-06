Trong một bước phát triển quan trọng trong việc cải tiến các công cụ mua sắm, Microsoft đã tiết lộ nhiều tiện ích mua sắm sáng tạo do AI cung cấp cho công cụ tìm kiếm Bing không ngừng phát triển của mình và chatbot Bing AI được lưu trữ trong thanh bên Edge. Những phát triển mới nhất là một sự khởi đầu đáng chú ý từ một loạt các tính năng mua sắm ấn tượng đã được trang bị trước đây trong Edge.

Việc cấy ghép mới nhất chủ yếu dựa trên các khả năng AI do GPT điều khiển của Bing và nó cố gắng hợp lý hóa các quyết định mua hàng của người dùng. Các công cụ sẽ tạo hướng dẫn mua cho các tìm kiếm cụ thể, chẳng hạn như “đồ dùng cho trường đại học”. Do đó, công cụ sẽ đưa ra một bản tóm tắt tổng hợp các sản phẩm theo các danh mục tương ứng, cùng với thông số kỹ thuật của chúng để so sánh và các nền tảng mua có thể có. Tuy nhiên, chi tiết nhỏ là Microsoft kiếm được hoa hồng liên kết khi mua hàng được thực hiện.

Cần phải nhấn mạnh rằng nhiều trang web chuyên cung cấp các hướng dẫn mua hàng tương tự, do đó, việc quan sát cách các nền tảng này phản ứng với sự thay đổi mang tính biến đổi này trở nên hấp dẫn. Quan trọng hơn, sẽ không ngạc nhiên nếu những gã khổng lồ tìm kiếm như Google đi theo con đường tương tự. Nội dung mua sắm tập trung vào SEO, chất lượng thấp phổ biến có sẵn trên internet thường là nguyên nhân gây lo ngại. Động thái này của Microsoft cũng có khả năng tác động đến các hoạt động biên tập hợp pháp.

Hướng dẫn mua Bing mới ra mắt của Microsoft hiện có sẵn cho người dùng ở Hoa Kỳ Việc triển khai toàn cầu các hướng dẫn này cho Edge đã được bắt đầu kể từ hôm nay.

Song song đó, Microsoft cũng đã công bố các bản tóm tắt đánh giá do AI tạo ra trên phạm vi toàn cầu. Tính năng này dự định cung cấp các bản tóm tắt ngắn gọn về đánh giá sản phẩm trực tuyến. Người dùng có thể chỉ cần yêu cầu Bing Chat trong Edge tóm tắt đánh giá của người dùng về một sản phẩm cụ thể và công cụ sẽ tạo tổng quan nhanh. Loại tính năng này sẽ phù hợp lý tưởng với nền tảng no-code chẳng hạn như AppMaster.

Tính năng cuối cùng trong bộ công cụ mới của Microsoft là Price Match. Cơ chế này hỗ trợ người dùng yêu cầu giá khớp từ các nhà bán lẻ ngay cả sau khi mức giá giảm đáng kể. Microsoft đã hợp tác với rất nhiều nhà bán lẻ hàng đầu của Hoa Kỳ (mặc dù công ty đã hạn chế nêu rõ tên) với các chính sách khớp giá hiện có và đảm bảo sẽ mở rộng danh sách này theo thời gian.