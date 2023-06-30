在推进购物工具的一个重大发展中，微软为其不断发展的必应搜索引擎和托管在其Edge侧边栏的必应人工智能聊天机器人披露了各种创新的人工智能购物工具。最新的发展与之前在Edge中配备的一系列不尽如人意的购物功能有明显的区别。

最新的植入主要是基于必应的GPT驱动的人工智能能力，它试图简化用户的购买决策。这些工具将为特定的搜索生成购买指南，如 "大学用品"。因此，该引擎将带来各自类别下的产品汇总，以及它们的规格，以供比较和可能的购买平台。然而，一个小细节是，当购买时，微软会赚取联盟佣金。

必须强调的是，许多网站专门提供类似的购买指南，因此，观察这些平台对这一变革的反应是很有意思的。更重要的是，如果谷歌等搜索巨头走上类似的道路，这并不令人惊讶。互联网上普遍存在的低质量、以搜索引擎为重点的购物内容，往往是令人担忧的。微软的这一举措也有可能影响到合法的编辑业务。

微软为必应新推出的购买指南目前适用于美国的用户，从今天起，这些指南的全球部署已经启动。

与此同时，微软还在全球范围内发布了人工智能生成的评论摘要。这项功能旨在提供在线产品评论的简明摘要。用户可以简单地要求Edge中的Bing Chat总结用户对某一特定产品的评论，该引擎将生成一个快速概述。这种类型的功能非常适合于no-code 平台，如AppMaster 。

微软的新工具套件的最后一个功能是价格匹配。这个机制可以帮助用户要求零售商提供价格匹配，即使在价格水平大幅下降之后。微软已经与大量具有现有价格匹配政策的美国顶级零售商（尽管该公司没有指明名称）合作，并保证随着时间的推移扩大这一名单。