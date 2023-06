In einer wichtigen Entwicklung bei der Weiterentwicklung von Shopping-Tools hat Microsoft verschiedene innovative KI-gestützte Shopping-Utilities für seine sich ständig weiterentwickelnde Bing-Suchmaschine und den Bing-KI-Chatbot in der Edge-Sidebar vorgestellt. Die neuesten Entwicklungen sind eine bemerkenswerte Abkehr von einer Reihe von unzureichenden Shopping-Funktionen, die zuvor in Edge integriert waren.

Die neuesten Implantationen basieren in erster Linie auf den GPT-gesteuerten KI-Fähigkeiten von Bing und versuchen, die Kaufentscheidungen der Nutzer zu optimieren. Die Tools generieren Kaufempfehlungen für spezifische Suchanfragen wie "Collegebedarf". Folglich wird die Maschine eine aggregierte Zusammenfassung von Produkten in den jeweiligen Kategorien zusammen mit ihren Spezifikationen zum Vergleich und möglichen Kaufplattformen liefern. Ein kleines Detail ist jedoch, dass Microsoft eine Provision erhält, wenn Käufe getätigt werden.

Es muss hervorgehoben werden, dass sich zahlreiche Websites auf die Bereitstellung ähnlicher Kaufanleitungen spezialisiert haben, so dass es interessant sein wird zu beobachten, wie diese Plattformen auf diese transformative Veränderung reagieren. Es wird nicht überraschen, wenn Suchgiganten wie Google einen ähnlichen Weg einschlagen. Die im Internet vorherrschenden minderwertigen, auf SEO ausgerichteten Shopping-Inhalte sind oft ein Grund zur Sorge. Dieser Schritt von Microsoft hat das Potenzial, auch legitime redaktionelle Tätigkeiten zu beeinträchtigen.

Microsofts neu eingeführte Einkaufsführer für Bing sind derzeit für Nutzer in den USA verfügbar. Die weltweite Bereitstellung dieser Führer für Edge hat heute begonnen.

Parallel dazu hat Microsoft auch KI-generierte Bewertungszusammenfassungen auf globaler Ebene eingeführt. Diese Funktion soll kurze Zusammenfassungen von Online-Produktrezensionen liefern. Die Nutzer können Bing Chat in Edge einfach bitten, die Bewertungen der Nutzer zu einem bestimmten Produkt zusammenzufassen, und die Maschine wird einen schnellen Überblick erstellen. Diese Art von Funktion würde sich ideal für eine no-code Plattform wie AppMaster eignen.

Die letzte Funktion in Microsofts neuer Tool-Suite ist Price Match. Dieser Mechanismus hilft den Nutzern, eine Preisanpassung bei Einzelhändlern anzufordern, selbst wenn die Preise deutlich gesunken sind. Microsoft hat mit einer Vielzahl von führenden US-Einzelhändlern zusammengearbeitet (obwohl das Unternehmen die Namen nicht genannt hat), die bereits eine Preisanpassungspolitik verfolgen, und versichert, diese Liste mit der Zeit zu erweitern.