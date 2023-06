W ramach znaczącego rozwoju narzędzi zakupowych, Microsoft ujawnił różne innowacyjne narzędzia zakupowe oparte na sztucznej inteligencji dla swojej stale rozwijającej się wyszukiwarki Bing i chatbota Bing AI hostowanego na pasku bocznym Edge. Najnowsze osiągnięcia są znaczącym odejściem od serii rozczarowujących funkcji zakupowych wcześniej wyposażonych w Edge.

Najnowsze implantacje opierają się głównie na możliwościach sztucznej inteligencji Bing opartych na GPT i próbują usprawnić decyzje zakupowe użytkowników. Narzędzia będą generować przewodniki zakupowe dla określonych wyszukiwań, takich jak "materiały szkolne". W rezultacie silnik wyświetli zbiorcze podsumowanie produktów w odpowiednich kategoriach, wraz z ich specyfikacjami do porównania i możliwymi platformami zakupowymi. Drobnym szczegółem jest jednak to, że Microsoft zarabia prowizję partnerską, gdy dokonywane są zakupy.

Należy podkreślić, że wiele stron internetowych specjalizuje się w dostarczaniu podobnych przewodników zakupowych, dlatego intrygujące jest obserwowanie, jak platformy te reagują na tę transformacyjną zmianę. Co ważniejsze, nie będzie zaskoczeniem, jeśli giganci wyszukiwania, tacy jak Google, podążą podobną ścieżką. Powszechne niskiej jakości, skoncentrowane na SEO treści zakupowe dostępne w Internecie są często powodem do niepokoju. To posunięcie Microsoftu może mieć również wpływ na legalne operacje redakcyjne.

Nowo uruchomione przewodniki zakupowe Microsoftu dla Bing są obecnie dostępne dla użytkowników z USA. Globalne wdrożenie tych przewodników dla Edge zostało zainicjowane od dziś.

Równolegle Microsoft zaprezentował również podsumowania recenzji generowane przez sztuczną inteligencję na skalę globalną. Funkcja ta ma na celu zapewnienie zwięzłych podsumowań recenzji produktów online. Użytkownicy mogą po prostu poprosić Bing Chat w Edge o podsumowanie opinii użytkowników na temat konkretnego produktu, a silnik wygeneruje szybki przegląd. Tego typu funkcja idealnie pasowałaby do platformy no-code, takiej jak AppMaster.

Ostatnią funkcją w nowym pakiecie narzędzi Microsoftu jest Price Match. Mechanizm ten pomaga użytkownikom w żądaniu dopasowania ceny od sprzedawców detalicznych, nawet po znacznym spadku poziomu cen. Microsoft współpracował z wieloma czołowymi amerykańskimi sprzedawcami detalicznymi (choć firma powstrzymała się od podania nazw) z istniejącymi zasadami dopasowania cen i zapewnił, że z czasem lista ta zostanie rozszerzona.