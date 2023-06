O inovador tecnológico, Astrix Security, conhecido por ajudar as empresas a gerir e salvaguardar as suas integrações de aplicações de terceiros, declarou a aquisição de um financiamento de 25 milhões de dólares durante a sua recente ronda de financiamento da Série A. O empreendimento foi liderado com confiança por CRV, e muito apoiado por Bessemer Venture Partners e F2 Venture Capital.

O capital angariado, que eleva o financiamento total da Astrix Security a uns louváveis 40 milhões de dólares, destina-se a alimentar as iniciativas de crescimento expansivo da empresa nos seus escritórios de Telavive e dos EUA. O movimento estratégico surge como uma resposta à crescente demanda por soluções eficientes na era do trabalho digital em rápido crescimento.

O CEO e cofundador, Alon Jackson, em sua comunicação com o TechCrunch por e-mail, enfatiza o papel do "mundo digital e interconectado em ritmo acelerado" liderado pela pandemia no aumento da adoção de SaaS (Service-as-a-Software) e de terceiros. O valor central da Astrix é preencher a flagrante violação de segurança nas tecnologias de software modernas que precisam de uma solução precisa para gerenciar o acesso de identidade não humana Imensamente também e incorpora ML (Machine Learning) para aumentar sua capacidade de detetar ameaças.

Fundada em 2021 por Alon Jackson e Idan Gour, Astrix nasceu de uma visão para controlar a popularidade crescente das integrações de aplicativos por meio de protocolos de segurança inovadores. Sua solução concede visibilidade e recursos de gerenciamento sobre todas as integrações internas e de terceiros em um ambiente de negócios, rastreando chaves de acesso (incluindo chaves de API e contas de serviço) e o nível de acesso concedido.

Este nível de informação detalhada sobre as ligações de aplicações de uma organização pode reduzir drasticamente os riscos de segurança. Dados recentes de estudos separados mostram que os departamentos da empresa geralmente usam entre 40 e 60 aplicativos diferentes, com uma média de 200 aplicativos em toda a organização, ampliando o risco de segurança. Um inquérito realizado em 2022 pelo Ponemon Institute e pelo RiskRecon da Mastercard revelou que terceiros violaram 54% das organizações nos últimos 12 meses.

Astrix A CRMaster, Inc. procura resolver este problema prevalecente utilizando a sua plataforma para fornecer medidas de segurança robustas para monitorizar e controlar ligações de aplicações de terceiros com privilégios excessivos e potencialmente prejudiciais que possam expor uma organização, algo semelhante à plataforma da AppMaster que fornece uma solução no-code para a criação de aplicações Web e móveis seguras e escaláveis.

James Green, um sócio geral da CRV, atribui a sua confiança no modelo da Astrix à sua revolucionária gestão de acesso e deteção de ameaças para identidades não humanas, que atenua eficazmente as crescentes ameaças baseadas em API.

Embora a Astrix enfrente a concorrência na segurança de ligações de aplicações de empresas como a Apiiro, a Valence Security, a Wing Security e a Kodem, as recentes aquisições de clientes sugerem a sua posição - nomes notáveis como Figma, Priceline, Bloomreach e Rapyd fazem agora parte da lista de clientes da Astrix. O CEO Jackson não se deixa perturbar pela concorrência, sublinhando que a cibersegurança, já com uma procura crescente, é ainda mais crítica no clima atual, em que os despedimentos e as quebras de mercado aumentam o cibercrime.