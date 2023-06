Technologische innovator Astrix Security, die bekend staat om het helpen van bedrijven bij het beheren en beveiligen van hun app-integraties met derden, heeft tijdens hun recente Serie A-financieringsronde verklaard maar liefst $25 miljoen aan financiering te hebben ontvangen. De onderneming werd vol vertrouwen geleid door CRV, en in grote mate ondersteund door Bessemer Venture Partners en F2 Venture Capital.

Het opgehaalde kapitaal, dat de totale financiering van Astrix Security op een prijzenswaardige $40 miljoen brengt, is bedoeld als brandstof voor de expansieve groei-initiatieven van het bedrijf in de kantoren in Tel Aviv en de VS. De strategische zet komt als antwoord op de stijgende vraag naar efficiënte oplossingen in het snel groeiende digitale werktijdperk.

CEO en mede-oprichter, Alon Jackson, benadrukt in zijn communicatie met TechCrunch per e-mail de rol van de 'digitale en snel veranderende, onderling verbonden wereld' onder leiding van de pandemie in het opschalen van SaaS (Service-as-a-Software) en de adoptie door derden. De kernwaarde van Astrix is het overbruggen van het opvallende beveiligingslek in moderne softwaretechnologieën die een nauwkeurige oplossing nodig hebben om ook niet-menselijke identiteitstoegang te beheren en bevat ML(Machine Learning) om het vermogen om bedreigingen te detecteren te verbeteren.

Astrix, opgericht in 2021 door Alon Jackson en Idan Gour, is ontstaan uit een visie om de snel groeiende populariteit van app-integraties te controleren door middel van innovatieve beveiligingsprotocollen. Hun oplossing biedt zichtbaarheid en beheermogelijkheden over alle interne integraties en integraties met derden in een bedrijfsomgeving, waarbij toegangssleutels (inclusief API-sleutels en serviceaccounts) en het verleende toegangsniveau worden bijgehouden.

Dit niveau van gedetailleerd inzicht in de app-verbindingen van een organisatie kan de beveiligingsrisico's drastisch verlagen. Recente gegevens uit afzonderlijke onderzoeken tonen aan dat bedrijfsafdelingen over het algemeen tussen de 40 en 60 verschillende apps gebruiken, waarbij een gemiddelde van 200 apps in de hele organisatie het beveiligingsrisico vergroot. Een onderzoek uit 2022 door het Ponemon Institute en Mastercard's RiskRecon onthulde dat derden 54% van de organisaties hebben gekraakt in de afgelopen 12 maanden.

Astrix probeert dit veelvoorkomende probleem op te lossen door zijn platform te gebruiken om robuuste beveiligingsmaatregelen te bieden voor het bewaken en controleren van te geprivilegieerde en mogelijk schadelijke verbindingen met apps van derden die een organisatie zouden kunnen blootstellen, enigszins vergelijkbaar met het platform van AppMaster dat een no-code oplossing biedt voor het maken van veilige, schaalbare web- en mobiele applicaties.

James Green, een algemene partner van CRV, schrijft zijn vertrouwen in het model van Astrix toe aan hun revolutionaire toegangsbeheer en dreigingsdetectie voor niet-menselijke identiteiten, die de toenemende API-gebaseerde dreigingen effectief beperkt.

Hoewel Astrix op het gebied van beveiliging van app-verbindingen concurrentie ondervindt van bedrijven als Apiiro, Valence Security, Wing Security en Kodem, suggereren recente overnames van klanten dat Astrix goed staat - opmerkelijke namen als Figma, Priceline, Bloomreach en Rapyd staan nu op de klantenlijst van Astrix. CEO Jackson is niet verontrust door de concurrentie en benadrukt dat cyberbeveiliging, waar al steeds meer vraag naar is, nog belangrijker is in het huidige klimaat waarin ontslagen en marktdalingen cybercriminaliteit doen toenemen.