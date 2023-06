Der Tech-Innovator Astrix Security, der dafür bekannt ist, Unternehmen bei der Verwaltung und Absicherung ihrer App-Integrationen von Drittanbietern zu unterstützen, hat im Rahmen seiner jüngsten Serie-A-Finanzierungsrunde die Akquisition von satten 25 Millionen US-Dollar bekannt gegeben. Das Unternehmen wurde von CRV geleitet und von Bessemer Venture Partners und F2 Venture Capital maßgeblich unterstützt.

Mit dem aufgenommenen Kapital, das die Gesamtfinanzierung von Astrix Security auf beachtliche 40 Millionen Dollar erhöht, sollen die expansiven Wachstumsinitiativen des Unternehmens in seinen Niederlassungen in Tel Aviv und den USA vorangetrieben werden. Der strategische Schritt ist eine Antwort auf die steigende Nachfrage nach effizienten Lösungen in der schnell wachsenden Ära der digitalen Arbeit.

CEO und Mitbegründer Alon Jackson betont in seiner E-Mail-Kommunikation mit TechCrunch die Rolle der "digitalen und schnelllebigen vernetzten Welt", die durch die Pandemie bei der Ausweitung von SaaS (Service-as-a-Software) und der Einführung von Drittanbietern geführt wird. Der Kernwert von Astrix ist es, die eklatante Sicherheitslücke in modernen Softwaretechnologien zu schließen, die eine genaue Lösung benötigen, um den Zugang zu nicht-menschlichen Identitäten immens zu verwalten, und beinhaltet ML (Machine Learning), um seine Fähigkeit zur Erkennung von Bedrohungen zu verbessern.

Astrix wurde 2021 von Alon Jackson und Idan Gour gegründet und entstand aus der Vision, die schnell wachsende Popularität von App-Integrationen durch innovative Sicherheitsprotokolle zu kontrollieren. Ihre Lösung bietet Transparenz und Verwaltungsfunktionen für alle internen und Drittanbieter-Integrationen in einer Unternehmensumgebung, wobei Zugriffsschlüssel (einschließlich API-Schlüssel und Dienstkonten) und die gewährte Zugriffsebene verfolgt werden.

Dieser detaillierte Einblick in die App-Verbindungen eines Unternehmens kann die Sicherheitsrisiken drastisch reduzieren. Jüngste Daten aus separaten Studien zeigen, dass Unternehmensabteilungen im Allgemeinen zwischen 40 und 60 verschiedene Apps verwenden, wobei ein Durchschnitt von 200 Apps im gesamten Unternehmen das Sicherheitsrisiko erhöht. Eine Umfrage des Ponemon Institute und von Mastercard's RiskRecon aus dem Jahr 2022 ergab, dass 54 % der Unternehmen in den letzten 12 Monaten von Dritten angegriffen wurden.

Astrix versucht, dieses weit verbreitete Problem zu lösen, indem es seine Plattform nutzt, um robuste Sicherheitsmaßnahmen zur Überwachung und Kontrolle von überprivilegierten und potenziell schädlichen App-Verbindungen von Drittanbietern bereitzustellen, die ein Unternehmen gefährden könnten - ähnlich wie die Plattform von AppMaster, die eine no-code Lösung für die Erstellung sicherer, skalierbarer Web- und Mobilanwendungen bietet.

James Green, ein General Partner von CRV, führt sein Vertrauen in das Modell von Astrix auf die revolutionäre Zugriffsverwaltung und die Erkennung von Bedrohungen für nicht-menschliche Identitäten zurück, die die zunehmenden API-basierten Bedrohungen wirksam eindämmen.

Obwohl Astrix im Bereich der App-Verbindungssicherheit mit Konkurrenten wie Apiiro, Valence Security, Wing Security und Kodem konkurriert, zeigen die jüngsten Akquisitionen von Kunden, dass Astrix auf dem richtigen Weg ist - namhafte Unternehmen wie Figma, Priceline, Bloomreach und Rapyd stehen jetzt auf der Kundenliste von Astrix. CEO Jackson zeigt sich von der Konkurrenz unbeeindruckt und betont, dass die ohnehin schon wachsende Nachfrage nach Cybersicherheit in der gegenwärtigen Situation, in der Entlassungen und Marktrückgänge die Cyberkriminalität erhöhen, noch wichtiger ist.