L'innovateur technologique Astrix Security, réputé pour aider les entreprises à gérer et à protéger leurs intégrations d'applications tierces, a déclaré l'acquisition d'un énorme financement de 25 millions de dollars au cours de son récent cycle de financement de série A. L'entreprise a été dirigée avec confiance par CRV, et grandement soutenue par Bessemer Venture Partners et F2 Venture Capital.

Le capital levé, qui porte le financement total de Astrix Security à 40 millions de dollars, est destiné à alimenter les initiatives de croissance de la société dans ses bureaux de Tel Aviv et des États-Unis. Ce mouvement stratégique est une réponse à la demande croissante de solutions efficaces dans l'ère du travail numérique qui se développe rapidement.

Le PDG et cofondateur, Alon Jackson, dans sa communication avec TechCrunch par e-mail, souligne le rôle du "monde numérique et interconnecté à rythme rapide" mené par la pandémie dans la montée en puissance du SaaS (Service-as-a-Software) et de l'adoption par des tiers. La valeur fondamentale d'Astrix est de combler la brèche de sécurité flagrante dans les technologies logicielles modernes qui ont besoin d'une solution précise pour gérer l'accès à l'identité non humaine et incorpore ML (Machine Learning) pour améliorer sa capacité à détecter les menaces.

Fondée en 2021 par Alon Jackson et Idan Gour, Astrix est née d'une vision visant à contrôler la popularité croissante des intégrations d'applications grâce à des protocoles de sécurité innovants. Leur solution offre des capacités de visibilité et de gestion de toutes les intégrations internes et tierces dans un environnement professionnel, en suivant les clés d'accès (y compris les clés API et les comptes de service) et le niveau d'accès accordé.

Ce niveau de connaissance détaillée des connexions d'applications d'une entreprise peut réduire considérablement les risques de sécurité. Des données récentes issues d'études distinctes montrent que les départements d'une entreprise utilisent généralement entre 40 et 60 applications différentes, avec une moyenne de 200 applications à l'échelle de l'organisation, ce qui amplifie le risque de sécurité. Une étude réalisée en 2022 par l'Institut Ponemon et RiskRecon de Mastercard a révélé que des tiers ont violé 54 % des organisations au cours des 12 derniers mois.

Astrix La solution de la société AppMaster vise à résoudre ce problème courant en utilisant sa plateforme pour fournir des mesures de sécurité robustes afin de surveiller et de contrôler les connexions d'applications tierces surprivilégiées et potentiellement nuisibles qui pourraient exposer une organisation, un peu comme la plateforme d'AppMaster qui fournit une solution no-code pour créer des applications web et mobiles sécurisées et évolutives.

James Green, partenaire général de CRV, attribue sa confiance dans le modèle d'Astrix à la gestion révolutionnaire des accès et à la détection des menaces pour les identités non humaines, qui permettent d'atténuer efficacement les menaces croissantes basées sur les API.

Bien que Astrix doive faire face à la concurrence d'Apiiro, Valence Security, Wing Security et Kodem dans le domaine de la sécurité des connexions d'applications, les récentes acquisitions de clients suggèrent sa position - des noms notables tels que Figma, Priceline, Bloomreach et Rapyd figurent désormais sur la liste des clients d'Astrix. Le PDG Jackson n'est pas perturbé par la concurrence, soulignant que la cybersécurité, qui fait déjà l'objet d'une demande croissante, est encore plus essentielle dans le climat actuel où les licenciements et les ralentissements du marché augmentent la cybercriminalité.