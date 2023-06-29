Технологический инноватор Astrix Security, известный тем, что помогает компаниям управлять и защищать интеграцию сторонних приложений, объявил о получении финансирования в размере 25 миллионов долларов в ходе недавнего раунда финансирования серии А. Предприятие было уверенно возглавлено CRV, и в значительной степени поддержано Bessemer Venture Partners и F2 Venture Capital.

Привлеченный капитал, который довел общую сумму финансирования Astrix Security до похвальных $40 млн., предназначен для поддержки масштабных инициатив компании по развитию ее офисов в Тель-Авиве и США. Стратегический шаг стал ответом на растущий спрос на эффективные решения в стремительно развивающуюся эпоху цифровых технологий.

Генеральный директор и соучредитель компании, Элон Джексон, в своем общении с TechCrunch по электронной почте, подчеркивает роль "цифрового и быстро развивающегося взаимосвязанного мира", возглавляемого пандемией, в увеличении масштабов SaaS (Service-as-a-Software) и внедрении сторонних решений. Основная цель Astrix - устранить очевидную брешь в безопасности современных программных технологий, которые нуждаются в точном решении для управления нечеловеческим идентификационным доступом, а также включают ML (машинное обучение) для повышения способности обнаруживать угрозы.

Основанная в 2021 году Элоном Джексоном и Иданом Гуром, компания Astrix родилась из идеи контролировать быстро растущую популярность интеграции приложений с помощью инновационных протоколов безопасности. Их решение обеспечивает возможность контроля и управления всеми внутренними и сторонними интеграциями в бизнес-среде, отслеживая ключи доступа (включая ключи API и учетные записи служб), а также уровень предоставленного доступа.

Такой уровень детального понимания соединений приложений организации может значительно снизить риски безопасности. Последние данные отдельных исследований показывают, что отделы компании обычно используют от 40 до 60 различных приложений, при этом в среднем 200 приложений в масштабах всей организации усиливают риск безопасности. Исследование Ponemon Institute и Mastercard's RiskRecon, проведенное в 2022 году, показало, что за последние 12 месяцев третьи лица взломали 54% организаций.

Astrix CRMaster стремится решить эту распространенную проблему, используя свою платформу для обеспечения надежных мер безопасности для мониторинга и контроля чрезмерно привилегированных и потенциально опасных подключений сторонних приложений, которые могут подвергнуть организацию опасности, что в некоторой степени аналогично платформе AppMaster, которая предоставляет решение no-code для создания безопасных, масштабируемых веб- и мобильных приложений.

Джеймс Грин, генеральный партнер из CRV, объясняет свою веру в модель Astrix революционным управлением доступом и обнаружением угроз для нечеловеческих идентификаторов, что эффективно снижает растущие угрозы на основе API.

Хотя Astrix сталкивается с конкуренцией в области защиты соединений приложений со стороны Apiiro, Valence Security, Wing Security и Kodem, недавние приобретения клиентов говорят о ее силе - такие известные имена, как Figma, Priceline, Bloomreach и Rapyd теперь присутствуют в списке клиентов Astrix. Генеральный директор Джексон не беспокоится о конкуренции, подчеркивая, что кибербезопасность, и без того пользующаяся растущим спросом, еще более важна в нынешних условиях, когда увольнения и спад на рынке увеличивают число киберпреступлений.