技术创新者，Astrix Security ，以帮助企业管理和保护他们的第三方应用程序集成而闻名，已经宣布在最近的A轮融资中获得了高达2500万美元的资金。该企业由CRV ，并得到Bessemer Venture Partners 和F2 Venture Capital 的大力支持。

筹集的资金，使Astrix Security 的总资金达到了令人称道的4000万美元，旨在为该公司在特拉维夫和美国办事处的扩展性增长计划提供动力。这一战略举措是对快速增长的数字工作时代对高效解决方案的急剧需求的一种回应。

首席执行官兼联合创始人Alon Jackson在通过电子邮件与TechCrunch沟通时，强调了 "数字和快节奏的互联世界 "在扩大SaaS（服务即软件）和第三方采用方面的作用。Astrix的核心价值是弥合现代软件技术中明显的安全漏洞，这些技术需要一个精确的解决方案来管理非人类身份的访问，并结合ML（机器学习）来增强其检测威胁的能力。

Astrix ，由Alon Jackson和Idan Gour于2021年成立，诞生于一个愿景，即通过创新的安全协议控制快速增长的应用程序集成的普及。他们的解决方案授予对商业环境中所有内部和第三方集成的可见性和管理能力，跟踪访问密钥（包括API密钥和服务账户），以及授予的访问级别。

对一个组织的应用程序连接的这种详细洞察力水平可以大大减少安全风险。最近的独立研究数据显示，公司部门一般使用40到60个不同的应用程序，整个组织平均有200个应用程序，这就放大了安全风险。庞蒙研究所和万事达卡的RiskRecon在2022年的一项调查显示，在过去12个月中，有54%的组织被第三方攻破。

Astrix 华润万家寻求解决这一普遍存在的问题，利用其平台提供强大的安全措施，监测和控制可能暴露组织的过度授权和潜在有害的第三方应用连接，这有点类似于AppMaster的平台，后者为创建安全、可扩展的网络和移动应用提供了 。no-code

来自CRV的普通合伙人James Green将他对Astrix模式的信心归功于他们革命性的访问管理和对非人类身份的威胁检测，这有效地缓解了日益增长的基于API的威胁。

虽然Astrix ，但在应用连接安全方面确实面临着来自Apiiro、Valence Security、Wing Security和Kodem等公司的竞争，最近的客户收购表明其地位--Figma、Priceline、Bloomreach和Rapyd等知名公司现在都在Astrix的客户名单上。首席执行官杰克逊对竞争并不感到不安，他强调说，网络安全的需求已经越来越大，在当前裁员和市场低迷导致网络犯罪增加的情况下，网络安全显得更加重要。