أعلن مبتكر التكنولوجيا ، Astrix Security ، المشهور بمساعدة الشركات في إدارة وحماية عمليات تكامل تطبيقات الطرف الثالث ، الاستحواذ على تمويل ضخم بقيمة 25 مليون دولار خلال جولة التمويل الأخيرة من السلسلة أ. تمت قيادة المشروع بثقة من قبل CRV ، وبدعم كبير من قبل Bessemer Venture Partners و F2 Venture Capital.

ويهدف رأس المال الذي تم رفعه ، والذي يرفع إجمالي تمويل شركة Astrix Security إلى 40 مليون دولار أمريكي ، إلى دعم مبادرات النمو الموسعة للشركة عبر مكاتبها في تل أبيب والولايات المتحدة. تأتي هذه الخطوة الاستراتيجية كإجابة للطلب المتزايد على الحلول الفعالة في عصر العمل الرقمي سريع النمو.

أكد الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك ، ألون جاكسون ، في اتصاله مع TechCrunch عبر البريد الإلكتروني ، على دور `` العالم الرقمي والمترابط سريع الخطى '' الذي يقوده الوباء في الارتقاء بمستوى SaaS (الخدمة كبرنامج) والطرف الثالث تبني. تتمثل القيمة الأساسية لـ Astrix في سد الثغرة الأمنية الصارخة في تقنيات البرامج الحديثة التي تحتاج إلى حل دقيق لإدارة الوصول إلى الهوية غير البشرية بشكل كبير ، كما تتضمن ML (التعلم الآلي) لتعزيز قدرتها على اكتشاف التهديدات.

تأسست Astrix في عام 2021 من قبل Alon Jackson و Idan Gour ، ولدت Astrix من رؤية للتحكم في الشعبية المتزايدة بسرعة لعمليات تكامل التطبيقات من خلال بروتوكولات الأمان المبتكرة. يمنح الحل الخاص بهم إمكانات الرؤية والإدارة على جميع عمليات التكامل الداخلية والجهات الخارجية في بيئة الأعمال ، وتتبع مفاتيح الوصول (بما في ذلك مفاتيح API وحسابات الخدمة) ، ومستوى الوصول الممنوح.

يمكن أن يؤدي هذا المستوى من الإحصاءات التفصيلية حول اتصالات التطبيقات الخاصة بالمؤسسة إلى تقليل مخاطر الأمان بشكل كبير. تُظهر البيانات الحديثة من دراسات منفصلة أن أقسام الشركة تستخدم بشكل عام ما بين 40 و 60 تطبيقًا مختلفًا ، بمتوسط ​​200 تطبيق على مستوى المؤسسة يزيد من مخاطر الأمان. كشفت دراسة استقصائية أجراها معهد Ponemon و RiskRecon في Mastercard في عام 2022 أن الأطراف الثالثة انتهكت 54٪ من المؤسسات على مدار الـ 12 شهرًا الماضية.

تسعى Astrix إلى حل هذه المشكلة السائدة من خلال استخدام نظامها الأساسي لتوفير إجراءات أمنية قوية لمراقبة اتصالات تطبيقات الجهات الخارجية ذات الامتيازات المفرطة والتي قد تكون ضارة والتي قد تعرض مؤسسة ، تشبه إلى حد ما نظام AppMaster الذي يوفر no-code حل لإنشاء تطبيقات ويب وتطبيقات جوال آمنة وقابلة للتطوير.

يعزو جيمس جرين ، الشريك العام لشركة CRV ، إيمانه بنموذج Astrix إلى إدارة الوصول الثورية واكتشاف التهديدات للهويات غير البشرية ، مما يقلل بشكل فعال من التهديدات المتزايدة القائمة على واجهة برمجة التطبيقات.

بينما تواجه Astrix منافسة في أمان اتصال التطبيقات من أمثال Apiiro و Valence Security و Wing Security و Kodem ، تشير عمليات الاستحواذ الأخيرة للعملاء إلى مكانتها - فالأسماء البارزة مثل Figma و Priceline و Bloomreach و Rapyd تظهر الآن في قائمة عملاء Astrix. الرئيس التنفيذي جاكسون غير منزعج من المنافسة ، مشددًا على أن الأمن السيبراني ، الذي يتزايد الطلب عليه بالفعل ، هو أكثر أهمية في المناخ الحالي حيث تؤدي عمليات تسريح العمال وتراجع السوق إلى زيادة الجرائم الإلكترونية.