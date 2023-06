Innowator technologiczny, Astrix Security, znany z pomagania firmom w zarządzaniu i zabezpieczaniu integracji aplikacji innych firm, ogłosił pozyskanie 25 milionów dolarów finansowania podczas ostatniej rundy finansowania serii A. Przedsięwzięcie było pewnie prowadzone przez CRV i wspierane przez Bessemer Venture Partners i F2 Venture Capital.

Pozyskany kapitał, który zwiększa łączne finansowanie Astrix Security do 40 milionów dolarów, ma na celu wspieranie ekspansywnych inicjatyw rozwojowych firmy w biurach w Tel Awiwie i Stanach Zjednoczonych. Strategiczne posunięcie jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na wydajne rozwiązania w szybko rozwijającej się erze pracy cyfrowej.

CEO i współzałożyciel, Alon Jackson, w swojej komunikacji z TechCrunch za pośrednictwem poczty elektronicznej, podkreśla rolę "cyfrowego i szybko rozwijającego się, wzajemnie połączonego świata" prowadzonego przez pandemię w zwiększaniu skali SaaS (Service-as-a-Software) i adopcji przez strony trzecie. Podstawową wartością Astrix jest wyeliminowanie rażących luk w zabezpieczeniach współczesnych technologii oprogramowania, które wymagają dokładnego rozwiązania do zarządzania dostępem do tożsamości innej niż ludzka, a także wykorzystuje ML (uczenie maszynowe) w celu zwiększenia jego zdolności do wykrywania zagrożeń.

Założona w 2021 roku przez Alona Jacksona i Idana Goura firma Astrix narodziła się z wizji kontrolowania szybko rosnącej popularności integracji aplikacji za pomocą innowacyjnych protokołów bezpieczeństwa. Ich rozwiązanie zapewnia widoczność i możliwości zarządzania wszystkimi integracjami wewnętrznymi i zewnętrznymi w środowisku biznesowym, śledząc klucze dostępu (w tym klucze API i konta usług) oraz poziom przyznanego dostępu.

Ten poziom szczegółowego wglądu w połączenia aplikacji organizacji może znacznie zmniejszyć zagrożenia bezpieczeństwa. Najnowsze dane z oddzielnych badań pokazują, że działy firmy zazwyczaj używają od 40 do 60 różnych aplikacji, a średnio 200 aplikacji w całej organizacji zwiększa ryzyko związane z bezpieczeństwem. Badanie przeprowadzone w 2022 r. przez Ponemon Institute i Mastercard's RiskRecon ujawniło, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy osoby trzecie naruszyły bezpieczeństwo 54% organizacji.

Astrix CRMaster stara się rozwiązać ten powszechny problem, wykorzystując swoją platformę do zapewnienia solidnych środków bezpieczeństwa w celu monitorowania i kontrolowania nadmiernie uprzywilejowanych i potencjalnie szkodliwych połączeń aplikacji innych firm, które mogą narazić organizację, nieco podobnie do platformy AppMaster, która zapewnia rozwiązanie no-code do tworzenia bezpiecznych, skalowalnych aplikacji internetowych i mobilnych.

James Green, partner generalny z CRV, przypisuje swoją wiarę w model Astrix rewolucyjnemu zarządzaniu dostępem i wykrywaniu zagrożeń dla tożsamości innych niż ludzkie, co skutecznie łagodzi rosnące zagrożenia oparte na API.

Podczas gdy Astrix ma do czynienia z konkurencją w zakresie bezpieczeństwa połączeń aplikacji ze strony takich firm jak Apiiro, Valence Security, Wing Security i Kodem, niedawne przejęcia klientów sugerują jego pozycję - znane nazwy, takie jak Figma, Priceline, Bloomreach i Rapyd, znajdują się teraz na liście klientów Astrix. CEO Jackson nie przejmuje się konkurencją, podkreślając, że cyberbezpieczeństwo, na które już teraz rośnie popyt, jest jeszcze bardziej krytyczne w obecnym klimacie, w którym zwolnienia i spowolnienie rynku zwiększają cyberprzestępczość.