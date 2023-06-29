İşletmelerin üçüncü taraf uygulama entegrasyonlarını yönetmelerine ve korumalarına yardımcı olmasıyla tanınan teknoloji mucidi Astrix Security, son A Serisi finansman turları sırasında 25 milyon dolarlık devasa bir finansman satın aldığını açıkladı. Girişim, CRV tarafından güvenle yönetildi ve Bessemer Venture Partners ve F2 Venture Capital tarafından büyük ölçüde desteklendi.

Astrix Security toplam finansmanını takdire şayan 40 milyon $'a getiren artırılmış sermaye, şirketin Tel Aviv ve ABD ofislerindeki kapsamlı büyüme girişimlerini beslemeyi amaçlıyor. Stratejik hamle, hızla büyüyen dijital çalışma çağında verimli çözümlere yönelik artan talebe bir yanıt olarak geliyor.

CEO ve kurucu ortak Alon Jackson, TechCrunch ile e-posta yoluyla yaptığı iletişimde, SaaS (Yazılım Olarak Hizmet) ve üçüncü tarafların ölçeklendirilmesinde salgının önderlik ettiği "dijital ve hızlı tempolu birbirine bağlı dünya"nın rolünü vurguluyor Benimseme. Astrix'in temel değeri, insan olmayan kimlik Erişimini Muazzam bir şekilde yönetmek için doğru bir çözüme ihtiyaç duyan ve tehditleri tespit etme yeteneğini geliştirmek için ML'yi (Makine Öğrenimi) kullanan modern yazılım teknolojilerindeki bariz güvenlik ihlali arasında köprü oluşturmaktır.

2021'de Alon Jackson ve Idan Gour tarafından kurulan Astrix, yenilikçi güvenlik protokolleri aracılığıyla uygulama entegrasyonlarının hızla artan popülaritesini kontrol etme vizyonundan doğdu. Çözümleri, bir iş ortamındaki tüm dahili ve üçüncü taraf entegrasyonlar, izleme erişim anahtarları (API anahtarları ve hizmet hesapları dahil) ve verilen erişim düzeyi üzerinde görünürlük ve yönetim yetenekleri sağlar.

Bir kuruluşun uygulama bağlantılarına yönelik bu düzeyde ayrıntılı içgörü, güvenlik risklerini önemli ölçüde azaltabilir. Ayrı çalışmalardan elde edilen son veriler, şirket departmanlarının genellikle 40 ila 60 farklı uygulama kullandığını ve kuruluş çapında ortalama 200 uygulamanın güvenlik riskini artırdığını gösteriyor. Ponemon Enstitüsü ve Mastercard RiskRecon tarafından 2022 yılında yapılan bir anket, üçüncü tarafların son 12 ayda kuruluşların %54'ünü ihlal ettiğini ortaya koydu.

Astrix bir kuruluşu ifşa edebilecek aşırı ayrıcalıklı ve potansiyel olarak zararlı üçüncü taraf uygulama bağlantılarını izlemek ve kontrol etmek için güçlü güvenlik önlemleri sağlamak üzere kendi platformunu kullanarak bu yaygın sorunu çözmeye çalışıyor; AppMaster'ın no-code bir platform sağlayan platformuna biraz benziyor. güvenli, ölçeklenebilir web ve mobil uygulamalar oluşturmaya yönelik çözüm.

CRV'nin genel ortağı James Green, Astrix'in modeline olan inancını, büyüyen API tabanlı tehditleri etkili bir şekilde azaltan, devrim niteliğindeki erişim yönetimine ve insan olmayan kimlikler için tehdit algılamasına bağlıyor.

Astrix uygulama bağlantı güvenliğinde Apiiro, Valence Security, Wing Security ve Kodem gibi şirketlerle rekabet etse de, son müşteri kazanımları onun konumunu gösteriyor - Figma, Priceline, Bloomreach ve Rapyd gibi önemli isimler artık Astrix'in müşteri listesinde yer alıyor. CEO Jackson, rekabetten rahatsız değil ve zaten artan talepte olan siber güvenliğin, işten çıkarmaların ve pazardaki gerilemelerin siber suçları artırdığı mevcut ortamda daha da kritik olduğunu vurguluyor.