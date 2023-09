WYSIWYG (見たものがそのまま手に入る)

WYSIWYG は「What You See Is What You Get」の頭字語で、ソフトウェア開発、特に Web 開発のコンテキストで一般的に採用されているユーザーフレンドリーな設計原則です。この概念は、開発者と技術者以外のユーザーが同様に、開発段階で視覚的に見たものによく似た完全に機能する出力を生成できるようにすることで、アプリケーションの設計と作成のプロセスを簡素化します。 WYSIWYG エディタを使用すると、ユーザーはアプリケーションのコンテンツ、レイアウト、全体的なデザインをリアルタイムで編集しながら、公開後に作品がどのように表示されるかについてのライブ更新を受け取ることができます。この概念により、Web 開発における当て推量が排除され、アプリケーションの概念段階から機能段階までのシームレスなフローが保証されます。

Web サイト開発のコンテキストでは、WYSIWYG エディターはユーザー エクスペリエンスの向上と開発プロセスの合理化に大きく貢献します。 Statista による 2020 年の調査によると、世界の Web サイト トラフィックの 51.3% もの高さがモバイルの使用によって生成されています。この増加するモバイル視聴者の需要に応えるために、Web 開発者は、応答性が高く、アクセスしやすく、視覚的に魅力的な Web サイトを設計することを優先する必要があります。 WYSIWYG エディタは、ドラッグ アンド ドロップ、サイズ変更、配置による画面上の要素の操作を可能にする直感的なインターフェイスを提供することでこの目標を促進し、それによって視覚主導で簡単に適応できる最終製品を生成します。

WYSIWYG エディタは、開発者がリアルタイムでプロジェクトに取り組むことができ、設計プロセス全体で効率が向上し、エラーが最小限に抑えられるため、人気が高まりました。さらに、これらのエディターを使用すると、HTML、CSS、およびその他の Web プログラミング言語を複雑に理解する必要がなくなるため、コーディング経験が限られているかまったくない人でも、Web サイトを簡単に作成および保守できます。 2021 年にWebflowが実施した調査によると、デザインと開発はこれまで以上に密接になっており、現代の Web 開発実践における WYSIWYG エディターなどのツールの重要性が浮き彫りになっています。

バックエンド、Web、およびモバイル アプリケーションを構築するためのno-codeプラットフォームであるAppMasterは、クライアントがコードを 1 行も記述せずに視覚主導のアプリケーションを作成できるユーザー フレンドリーなインターフェイスを提供することで、WYSIWYG の概念を活用しています。 drag and dropのアプローチにより、UI、データ モデル、ビジネス ロジックの開発をスムーズかつ効率的に完了できます。これにより、技術的に詳しくない人でも、アプリ ストアに複数のバージョンを送信したり、技術的負債を負ったりすることなく、ニーズに合わせて完全に機能するアプリケーションを作成および展開することができます。

WYSIWYG エディタは、開発の複雑さを軽減し、あらゆるレベルの技術専門知識を持つクライアントの使いやすさを向上させることにより、ユーザー中心の設計の中核原則を支持します。 Web サイト開発に対する彼らの貢献は、デザイン、アクセシビリティ、アプリケーションのスケーラビリティなど、業界のさまざまな側面に及びます。 WYSIWYG エディターが提供する使いやすさは、より多くのユーザーがアクセスできるようになり、イノベーションが促進されることで、Web サイト開発に革命をもたらしました。

WYSIWYG エディタには多くの利点がありますが、WYSIWYG エディタを利用する場合の潜在的な欠点は、より洗練された、または複雑な Web サイトを作成しようとするユーザーにとってカスタマイズ オプションが限られていることです。 Web サイトのデザインや機能の特定の要素では、HTML、CSS、JavaScript、その他のプログラミング言語についての深い理解が必要な場合があるため、上級開発者にとっては、これらのツールには制限があると感じる場合があります。それにもかかわらず、WYSIWYG エディターやAppMasterのようなツールを使用すると、ユーザーはより直観的な方法で技術的な専門知識を取得して迅速に適用できるため、貴重な投資収益率と効率的な開発プロセスが保証されます。

結論として、WYSIWYG エディタは、Web サイト作成へのアクセスを民主化し、デザイン プロセスを簡素化することで、Web 開発業界に大きな影響を与えました。 「見たものは得られるもの」の原則に忠実であることにより、これらのツールは開発をより効率的に、ユーザーフレンドリーに、視覚的に推進できるようにしました。 AppMasterのno-codeプラットフォームは、WYSIWYG の中核概念を活用して、クライアントが高度な技術的専門知識を必要とせずに、機能的でスケーラブルで見た目にも美しいアプリケーションを作成できるようにし、イノベーションとアクセシビリティによって促進される未来への道を切り開きます。