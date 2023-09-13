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WYSIWYG (что видишь, то и получаешь)

13, сент. 2023

WYSIWYG, аббревиатура от «Что видишь, то и получаешь», представляет собой принцип удобного для пользователя дизайна, обычно используемый при разработке программного обеспечения, особенно в контексте веб-разработки. Эта концепция упрощает процесс проектирования и создания приложений, позволяя разработчикам и нетехническим пользователям создавать полностью функциональные выходные данные, очень похожие на то, что они видят визуально на этапе разработки. Редакторы WYSIWYG позволяют пользователям редактировать содержимое, макет и общий дизайн приложения в режиме реального времени, получая при этом живые обновления о том, как их работа будет выглядеть после публикации. Эта концепция исключает догадки при веб-разработке и обеспечивает плавный переход от концептуальной стадии к функциональной стадии приложения.

В контексте разработки веб-сайтов редакторы WYSIWYG вносят значительный вклад в улучшение пользовательского опыта и оптимизацию процесса разработки. Согласно исследованию Statista, проведенному в 2020 году, 51,3% мирового трафика веб-сайтов генерируется за счет использования мобильных устройств. Чтобы удовлетворить потребности растущей мобильной аудитории, веб-разработчики должны уделять первоочередное внимание разработке веб-сайтов, которые будут адаптивными, доступными и визуально привлекательными. Редакторы WYSIWYG облегчают эту задачу, предоставляя интуитивно понятный интерфейс, который позволяет манипулировать элементами на экране путем перетаскивания, изменения размера и расположения, создавая тем самым визуально управляемый и легко адаптируемый конечный продукт.

Редакторы WYSIWYG завоевали популярность, поскольку позволяют разработчикам работать над проектом в режиме реального времени, повышая эффективность и сводя к минимуму ошибки на протяжении всего процесса проектирования. Кроме того, эти редакторы устраняют необходимость глубокого понимания HTML, CSS и других языков веб-программирования, что позволяет людям с ограниченным опытом программирования или вообще без него легко создавать и поддерживать свои веб-сайты. Согласно опросу, проведенному Webflow в 2021 году, дизайн и разработка становятся более взаимосвязанными, чем когда-либо, что подчеркивает важность таких инструментов, как редакторы WYSIWYG, в современных практиках веб-разработки.

AppMaster, платформа no-code для создания серверных, веб- и мобильных приложений, использует концепцию WYSIWYG, предоставляя удобный интерфейс, который позволяет клиентам создавать визуально управляемые приложения без написания единой строки кода. Его подход drag and drop позволяет плавно и эффективно выполнять разработку пользовательского интерфейса, моделей данных и бизнес-логики. Это дает возможность даже тем, кто технически не склонен создавать и развертывать полнофункциональные приложения, масштабируемые в соответствии с их потребностями, — и все это без отправки нескольких версий в магазины приложений или возникновения технического долга.

Редакторы WYSIWYG поддерживают основной принцип проектирования, ориентированного на пользователя, уменьшая сложность разработки и повышая удобство использования для клиентов с любым уровнем технических знаний. Их вклад в разработку веб-сайтов охватывает множество аспектов отрасли, включая дизайн, доступность и масштабируемость приложений. Простота использования, обеспечиваемая редакторами WYSIWYG, произвела революцию в разработке веб-сайтов, сделав их доступными для более широкой аудитории и стимулируя инновации.

Несмотря на многочисленные преимущества, потенциальным недостатком использования редакторов WYSIWYG могут быть ограниченные возможности настройки для тех, кто хочет создавать более сложные или сложные веб-сайты. Продвинутые разработчики могут счесть эти инструменты ограниченными, поскольку некоторые элементы дизайна и функциональности веб-сайта могут требовать глубокого понимания HTML, CSS, JavaScript и других языков программирования. Тем не менее, редакторы и инструменты WYSIWYG, такие как AppMaster, предоставляют пользователям возможность приобретать и быстро применять технические знания более интуитивно понятным способом, обеспечивая ценную отдачу от инвестиций и эффективные процессы разработки.

В заключение, редакторы WYSIWYG существенно повлияли на индустрию веб-разработки, демократизировав доступ к созданию веб-сайтов и упростив процесс проектирования. Оставаясь верными принципу «Что видишь, то и получаешь», эти инструменты сделали разработку более эффективной, удобной для пользователя и визуально ориентированной. Платформа AppMaster no-code использует основную концепцию WYSIWYG, предоставляя клиентам возможность создавать функциональные, масштабируемые и эстетически привлекательные приложения без необходимости передовых технических знаний, прокладывая путь в будущее, основанное на инновациях и доступности.

Изучите больше терминов:
AJAX (асинхронный JavaScript и XML) CRUD (создание, чтение, обновление, удаление) SSL (уровень защищенных сокетов) Авторизация Альтернативный текст Веб-сервер Доменное имя Доступность через Интернет Модальное окно Начальная загрузка Отложенная загрузка Пользовательский интерфейс (пользовательский интерфейс) Прототип Распространение DNS Стек MERN (MongoDB, Express.js, React, Node.js) Целевая страница

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