WYSIWYG (dostajesz to, co widzisz)

WYSIWYG, akronim od „What You See Is What You Get”, to przyjazna dla użytkownika zasada projektowania powszechnie stosowana przy tworzeniu oprogramowania, szczególnie w kontekście tworzenia stron internetowych. Koncepcja ta upraszcza proces projektowania i tworzenia aplikacji, umożliwiając programistom i użytkownikom nietechnicznym tworzenie w pełni funkcjonalnych wyników, bardzo przypominających to, co widzą na etapie programowania. Edytory WYSIWYG umożliwiają użytkownikom edytowanie zawartości, układu i ogólnego projektu aplikacji w czasie rzeczywistym, jednocześnie otrzymując na bieżąco aktualizacje dotyczące wyglądu ich pracy po opublikowaniu. Koncepcja ta eliminuje domysły przy tworzeniu stron internetowych i zapewnia płynny przepływ od etapu koncepcyjnego do etapu funkcjonalnego aplikacji.

W kontekście tworzenia stron internetowych redaktorzy WYSIWYG znacząco przyczyniają się do poprawy doświadczenia użytkownika i usprawnienia procesu tworzenia. Według badania przeprowadzonego przez Statista z 2020 roku aż 51,3% światowego ruchu w witrynach internetowych generowane jest przez korzystanie z urządzeń mobilnych. Aby sprostać wymaganiom rosnącej liczby odbiorców mobilnych, twórcy stron internetowych muszą priorytetowo traktować projektowanie witryn internetowych, które są responsywne, dostępne i atrakcyjne wizualnie. Edytory WYSIWYG ułatwiają ten cel, zapewniając intuicyjny interfejs, który pozwala na manipulowanie elementami na ekranie poprzez przeciąganie i upuszczanie, zmianę rozmiaru i układanie, tworząc w ten sposób wizualnie sterowany i łatwy do dostosowania produkt końcowy.

Edytory WYSIWYG zyskały popularność, ponieważ umożliwiają programistom pracę nad projektem w czasie rzeczywistym, zwiększając wydajność i minimalizując błędy w całym procesie projektowania. Ponadto redaktorzy ci rezygnują z konieczności posiadania skomplikowanej wiedzy na temat HTML, CSS i innych języków programowania stron internetowych, co pozwala osobom z ograniczonym doświadczeniem w kodowaniu lub bez niego na łatwe tworzenie i utrzymywanie swoich witryn internetowych. Według ankiety przeprowadzonej przez Webflow w 2021 r. projektowanie i programowanie stają się ze sobą powiązane bardziej niż kiedykolwiek, co podkreśla znaczenie narzędzi takich jak edytory WYSIWYG w nowoczesnych praktykach tworzenia stron internetowych.

AppMaster, platforma no-code, służąca do tworzenia aplikacji backendowych, internetowych i mobilnych, wykorzystuje koncepcję WYSIWYG, zapewniając przyjazny dla użytkownika interfejs, który umożliwia klientom tworzenie aplikacji sterowanych wizualnie bez pisania ani jednej linii kodu. Metoda drag and drop pozwala na płynne i wydajne tworzenie interfejsu użytkownika, modeli danych i logiki biznesowej. Umożliwia to nawet tym, którzy nie mają technicznych możliwości, tworzenia i wdrażania w pełni funkcjonalnych aplikacji dostosowanych do ich potrzeb – a wszystko to bez przesyłania wielu wersji do sklepów z aplikacjami lub zaciągania długu technicznego.

Redaktorzy WYSIWYG podtrzymują podstawową zasadę projektowania skoncentrowanego na użytkowniku, zmniejszając złożoność programowania i zwiększając użyteczność dla klientów na wszystkich poziomach wiedzy technicznej. Ich wkład w rozwój witryn internetowych obejmuje wiele aspektów branży, w tym projektowanie, dostępność i skalowalność aplikacji. Łatwość obsługi oferowana przez redaktorów WYSIWYG zrewolucjonizowała tworzenie stron internetowych, udostępniając je szerszemu gronu odbiorców i kultywując innowacje.

Pomimo wielu zalet, potencjalną wadą korzystania z edytorów WYSIWYG mogą być ograniczone możliwości dostosowywania dla tych, którzy chcą tworzyć bardziej wyrafinowane lub złożone strony internetowe. Zaawansowani programiści mogą uznać te narzędzia za ograniczające, ponieważ niektóre elementy projektu i funkcjonalności witryny internetowej mogą wymagać głębokiego zrozumienia HTML, CSS, JavaScript i innych języków programowania. Niemniej jednak edytory WYSIWYG i narzędzia, takie jak AppMaster, zapewniają użytkownikom możliwość zdobywania i szybkiego stosowania wiedzy technicznej w bardziej intuicyjny sposób, zapewniając cenny zwrot z inwestycji i wydajne procesy rozwojowe.

Podsumowując, redaktorzy WYSIWYG wywarli znaczący wpływ na branżę tworzenia stron internetowych, demokratyzując dostęp do tworzenia stron internetowych i upraszczając proces projektowania. Pozostając wiernym zasadzie „To, co widzisz, dostajesz”, narzędzia te sprawiły, że programowanie stało się bardziej wydajne, przyjazne dla użytkownika i oparte na grafice. Platforma AppMaster no-code wykorzystuje podstawową koncepcję WYSIWYG, aby umożliwić klientom tworzenie funkcjonalnych, skalowalnych i estetycznych aplikacji bez konieczności posiadania zaawansowanej wiedzy technicznej, torując drogę dla przyszłości napędzanej innowacjami i dostępnością.