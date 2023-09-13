WYSIWYG (ما تراه هو ما تحصل عليه)

WYSIWYG، وهو اختصار لعبارة "ما تراه هو ما تحصل عليه"، هو مبدأ تصميم سهل الاستخدام شائع الاستخدام في تطوير البرمجيات، لا سيما في سياق تطوير الويب. يعمل هذا المفهوم على تبسيط عملية تصميم وإنشاء التطبيقات من خلال تمكين المطورين والمستخدمين غير التقنيين على حد سواء من إنتاج مخرجات وظيفية كاملة، تشبه إلى حد كبير ما يرونه بصريًا أثناء مرحلة التطوير. يتيح محررو WYSIWYG للمستخدمين تحرير المحتوى والتخطيط والتصميم العام للتطبيق في الوقت الفعلي أثناء تلقي تحديثات مباشرة حول كيفية ظهور عملهم بمجرد نشره. تقضي هذه الفكرة على التخمين في تطوير الويب وتضمن التدفق السلس من المرحلة المفاهيمية إلى المرحلة الوظيفية للتطبيقات.

في سياق تطوير موقع الويب، يساهم محررو WYSIWYG بشكل كبير في تعزيز تجربة المستخدم وتبسيط عملية التطوير. وفقًا لدراسة أجرتها Statista عام 2020، يتم إنشاء ما يصل إلى 51.3% من حركة المرور على موقع الويب العالمي من خلال استخدام الهاتف المحمول. لتلبية متطلبات هذا الجمهور المتنامي للهواتف المحمولة، يجب على مطوري الويب إعطاء الأولوية لتصميم مواقع الويب التي تكون سريعة الاستجابة ويمكن الوصول إليها وجذابة بصريًا. يسهل محررو WYSIWYG تحقيق هذا الهدف من خلال توفير واجهة بديهية تسمح بمعالجة العناصر الموجودة على الشاشة من خلال السحب والإفلات وتغيير الحجم والترتيب، وبالتالي إنتاج منتج نهائي مدفوع بصريًا وقابل للتكيف بسهولة.

اكتسب محررو WYSIWYG شعبية لأنهم يمكّنون المطورين من العمل على مشروع في الوقت الفعلي، مما يزيد من الكفاءة ويقلل الأخطاء خلال عملية التصميم. بالإضافة إلى ذلك، ينفي هؤلاء المحررون الحاجة إلى فهم معقد لـ HTML وCSS ولغات برمجة الويب الأخرى، مما يسمح للأفراد ذوي الخبرة المحدودة أو معدومة في البرمجة بإنشاء مواقع الويب الخاصة بهم وصيانتها بسهولة. وفقًا لاستطلاع أجرته Webflow في عام 2021، أصبح التصميم والتطوير أكثر تشابكًا من أي وقت مضى، مما يسلط الضوء على أهمية أدوات مثل محرري WYSIWYG في ممارسات تطوير الويب الحديثة.

تستفيد AppMaster ، وهي منصة no-code لبناء تطبيقات الواجهة الخلفية والويب والهواتف المحمولة، من مفهوم WYSIWYG من خلال توفير واجهة سهلة الاستخدام تمكن العملاء من إنشاء تطبيقات مدفوعة بصريًا دون كتابة سطر واحد من التعليمات البرمجية. يسمح أسلوب drag and drop الخاص به بإكمال تطوير واجهة المستخدم ونماذج البيانات ومنطق الأعمال بسلاسة وكفاءة. وهذا يمكّن حتى أولئك الذين لا يميلون تقنيًا إلى إنشاء ونشر تطبيقات كاملة الوظائف تتناسب مع احتياجاتهم - كل ذلك دون إرسال إصدارات متعددة إلى متاجر التطبيقات أو تكبد ديون فنية.

يدعم محررو WYSIWYG المبدأ الأساسي للتصميم الذي يركز على المستخدم من خلال تقليل تعقيد التطوير وتعزيز سهولة الاستخدام للعملاء من جميع مستويات الخبرة الفنية. وتمتد مساهمتهم في تطوير مواقع الويب عبر جوانب متعددة من الصناعة، بما في ذلك التصميم وإمكانية الوصول وقابلية تطوير التطبيقات. لقد أحدثت سهولة الاستخدام التي يقدمها محررو WYSIWYG ثورة في تطوير مواقع الويب من خلال جعلها في متناول جمهور أوسع وتشجيع الابتكار.

على الرغم من مزاياه العديدة، قد يكون العيب المحتمل لاستخدام محرري WYSIWYG هو خيارات التخصيص المحدودة لأولئك الذين يسعون إلى إنشاء مواقع ويب أكثر تطورًا أو تعقيدًا. قد يجد المطورون المتقدمون أن هذه الأدوات مقيدة، حيث قد تتطلب بعض عناصر تصميم موقع الويب ووظائفه فهمًا عميقًا لـ HTML وCSS وJavaScript ولغات البرمجة الأخرى. ومع ذلك، فإن محرري وأدوات WYSIWYG مثل AppMaster توفر للمستخدمين القدرة على اكتساب الخبرة التقنية وتطبيقها بسرعة بطريقة أكثر سهولة، مما يضمن عائدًا قيمًا على الاستثمار وعمليات التطوير الفعالة.

في الختام، لقد أثر محررو WYSIWYG بشكل كبير على صناعة تطوير الويب من خلال إضفاء الطابع الديمقراطي على الوصول إلى إنشاء موقع الويب وتبسيط عملية التصميم. من خلال الالتزام بمبدأ "ما تراه هو ما تحصل عليه"، جعلت هذه الأدوات التطوير أكثر كفاءة، وسهل الاستخدام، وموجهًا بصريًا. تستفيد منصة AppMaster no-code من المفهوم الأساسي لـ WYSIWYG لتمكين العملاء من إنشاء تطبيقات وظيفية وقابلة للتطوير وممتعة من الناحية الجمالية دون الحاجة إلى خبرة فنية متقدمة، مما يمهد الطريق لمستقبل يغذيه الابتكار وإمكانية الوصول.