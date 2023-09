WYSIWYG (What You See Is What You Get)

WYSIWYG, ein Akronym für „What You See Is What You Get“, ist ein benutzerfreundliches Designprinzip, das häufig in der Softwareentwicklung, insbesondere im Kontext der Webentwicklung, eingesetzt wird. Dieses Konzept vereinfacht den Prozess des Entwerfens und Erstellens von Anwendungen, indem es Entwicklern und technisch nicht versierten Benutzern gleichermaßen ermöglicht, eine voll funktionsfähige Ausgabe zu erstellen, die dem, was sie während der Entwicklungsphase visuell sehen, sehr ähnlich ist. Mit WYSIWYG-Editoren können Benutzer den Inhalt, das Layout und das Gesamtdesign einer Anwendung in Echtzeit bearbeiten und gleichzeitig Live-Updates darüber erhalten, wie ihre Arbeit nach der Veröffentlichung aussehen würde. Dieses Konzept eliminiert Rätselraten bei der Webentwicklung und gewährleistet einen nahtlosen Übergang von der konzeptionellen zur funktionalen Phase von Anwendungen.

Im Rahmen der Website-Entwicklung tragen WYSIWYG-Editoren erheblich dazu bei, die Benutzererfahrung zu verbessern und den Entwicklungsprozess zu rationalisieren. Laut einer Studie von Statista aus dem Jahr 2020 werden bis zu 51,3 % des weltweiten Website-Verkehrs durch mobile Nutzung generiert. Um den Anforderungen dieses wachsenden mobilen Publikums gerecht zu werden, müssen Webentwickler der Gestaltung von Websites Priorität einräumen, die responsiv, zugänglich und optisch ansprechend sind. WYSIWYG-Editoren erleichtern dieses Ziel, indem sie eine intuitive Benutzeroberfläche bereitstellen, die die Manipulation von Elementen auf dem Bildschirm durch Ziehen und Ablegen, Ändern der Größe und Anordnen ermöglicht und so ein visuell gesteuertes und leicht anpassbares Endprodukt erzeugt.

WYSIWYG-Editoren erfreuten sich zunehmender Beliebtheit, da sie es Entwicklern ermöglichen, in Echtzeit an einem Projekt zu arbeiten, wodurch die Effizienz gesteigert und Fehler im gesamten Designprozess minimiert werden. Darüber hinaus machen diese Editoren keine umfassenden Kenntnisse in HTML, CSS und anderen Web-Programmiersprachen erforderlich, sodass Personen mit begrenzter oder keiner Programmiererfahrung ihre Websites problemlos erstellen und pflegen können. Laut einer von Webflow im Jahr 2021 durchgeführten Umfrage sind Design und Entwicklung stärker denn je miteinander verflochten, was die Bedeutung von Tools wie WYSIWYG-Editoren in modernen Webentwicklungspraktiken unterstreicht.

AppMaster, eine no-code Plattform zum Erstellen von Backend-, Web- und Mobilanwendungen, nutzt das WYSIWYG-Konzept, indem es eine benutzerfreundliche Oberfläche bereitstellt, die es Kunden ermöglicht, visuell gesteuerte Anwendungen zu erstellen, ohne eine einzige Codezeile schreiben zu müssen. Der drag and drop Ansatz ermöglicht einen reibungslosen und effizienten Abschluss der Entwicklung von Benutzeroberflächen, Datenmodellen und Geschäftslogik. Dies ermöglicht es auch denjenigen, die technisch nicht versiert sind, voll funktionsfähige, auf ihre Bedürfnisse zugeschnittene Anwendungen zu erstellen und bereitzustellen – und das alles, ohne mehrere Versionen an App-Stores einzureichen oder technische Schulden zu machen.

WYSIWYG-Redakteure wahren das Grundprinzip des benutzerzentrierten Designs, indem sie die Entwicklungskomplexität reduzieren und die Benutzerfreundlichkeit für Kunden aller technischen Fachkenntnisse verbessern. Ihr Beitrag zur Website-Entwicklung erstreckt sich über mehrere Aspekte der Branche, einschließlich Design, Zugänglichkeit und Anwendungsskalierbarkeit. Die Benutzerfreundlichkeit der WYSIWYG-Editoren hat die Website-Entwicklung revolutioniert, indem sie sie einem breiteren Publikum zugänglich gemacht und Innovationen gefördert hat.

Trotz der vielen Vorteile könnte ein potenzieller Nachteil der Verwendung von WYSIWYG-Editoren die begrenzten Anpassungsmöglichkeiten für diejenigen sein, die anspruchsvollere oder komplexere Websites erstellen möchten. Fortgeschrittene Entwickler könnten diese Tools als einschränkend empfinden, da bestimmte Elemente des Designs und der Funktionalität einer Website möglicherweise tiefe Kenntnisse von HTML, CSS, JavaScript und anderen Programmiersprachen erfordern. Dennoch bieten WYSIWYG-Editoren und -Tools wie AppMaster den Benutzern die Möglichkeit, sich technisches Fachwissen auf intuitivere Weise anzueignen und schnell anzuwenden, was einen wertvollen Return on Investment und effiziente Entwicklungsprozesse gewährleistet.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass WYSIWYG-Editoren die Webentwicklungsbranche erheblich beeinflusst haben, indem sie den Zugang zur Website-Erstellung demokratisiert und den Designprozess vereinfacht haben. Indem sie dem Prinzip „What You See Is What You Get“ treu bleiben, haben diese Tools die Entwicklung effizienter, benutzerfreundlicher und visuell gesteuerter gemacht. Die no-code Plattform von AppMaster nutzt das Kernkonzept von WYSIWYG, um Kunden in die Lage zu versetzen, funktionale, skalierbare und ästhetisch ansprechende Anwendungen zu erstellen, ohne dass fortgeschrittenes technisches Fachwissen erforderlich ist, und ebnet so den Weg für eine Zukunft, die von Innovation und Zugänglichkeit geprägt ist.