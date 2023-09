WYSIWYG (Những gì bạn thấy là những gì bạn nhận được)

WYSIWYG, từ viết tắt của "What You See Is What You Get", là một nguyên tắc thiết kế thân thiện với người dùng thường được sử dụng trong phát triển phần mềm, đặc biệt là trong bối cảnh phát triển web. Khái niệm này đơn giản hóa quá trình thiết kế và tạo ứng dụng bằng cách cho phép các nhà phát triển cũng như người dùng không rành về kỹ thuật tạo ra đầu ra có đầy đủ chức năng, gần giống với những gì họ nhìn thấy trực quan trong giai đoạn phát triển. Trình chỉnh sửa WYSIWYG cho phép người dùng chỉnh sửa nội dung, bố cục và thiết kế tổng thể của ứng dụng trong thời gian thực đồng thời nhận được cập nhật trực tiếp về cách tác phẩm của họ sẽ xuất hiện sau khi được xuất bản. Khái niệm này loại bỏ phỏng đoán trong phát triển web và đảm bảo một luồng liền mạch từ giai đoạn khái niệm đến giai đoạn chức năng của ứng dụng.

Trong bối cảnh phát triển trang web, các biên tập viên WYSIWYG góp phần đáng kể vào việc nâng cao trải nghiệm người dùng và hợp lý hóa quá trình phát triển. Theo một nghiên cứu năm 2020 của Statista, có tới 51,3% lưu lượng truy cập trang web toàn cầu được tạo ra thông qua việc sử dụng thiết bị di động. Để đáp ứng nhu cầu của lượng khán giả di động ngày càng tăng này, các nhà phát triển web phải ưu tiên thiết kế các trang web phản hồi nhanh, dễ truy cập và hấp dẫn về mặt hình ảnh. Trình soạn thảo WYSIWYG tạo điều kiện thuận lợi cho mục tiêu này bằng cách cung cấp giao diện trực quan cho phép thao tác các phần tử trên màn hình thông qua kéo và thả, thay đổi kích thước và sắp xếp, từ đó tạo ra sản phẩm cuối cùng được điều khiển trực quan và dễ điều chỉnh.

Các trình soạn thảo WYSIWYG đã trở nên phổ biến vì chúng cho phép các nhà phát triển làm việc trên một dự án trong thời gian thực, tăng hiệu quả và giảm thiểu lỗi trong suốt quá trình thiết kế. Ngoài ra, những biên tập viên này phủ nhận nhu cầu phải có hiểu biết phức tạp về HTML, CSS và các ngôn ngữ lập trình web khác, điều này cho phép những cá nhân có kinh nghiệm mã hóa hạn chế hoặc không có có thể tạo và duy trì trang web của họ một cách dễ dàng. Theo một cuộc khảo sát do Webflow thực hiện vào năm 2021, thiết kế và phát triển đang trở nên gắn bó với nhau hơn bao giờ hết, điều này nêu bật tầm quan trọng của các công cụ như trình soạn thảo WYSIWYG trong thực tiễn phát triển web hiện đại.

AppMaster, một nền tảng no-code để xây dựng các ứng dụng phụ trợ, web và di động, tận dụng khái niệm WYSIWYG bằng cách cung cấp giao diện thân thiện với người dùng, cho phép khách hàng tạo các ứng dụng được điều khiển trực quan mà không cần viết một dòng mã nào. Cách tiếp cận drag and drop của nó cho phép việc phát triển giao diện người dùng, mô hình dữ liệu và logic nghiệp vụ được hoàn thành một cách suôn sẻ và hiệu quả. Điều này trao quyền cho ngay cả những người không có thiên hướng về mặt kỹ thuật trong việc tạo và triển khai các ứng dụng đầy đủ chức năng theo nhu cầu của họ – tất cả đều không cần gửi nhiều phiên bản tới cửa hàng ứng dụng hoặc phát sinh nợ kỹ thuật.

Các biên tập viên WYSIWYG duy trì nguyên tắc cốt lõi của thiết kế lấy người dùng làm trung tâm bằng cách giảm độ phức tạp trong phát triển và nâng cao khả năng sử dụng cho khách hàng từ mọi cấp độ chuyên môn kỹ thuật. Đóng góp của họ cho việc phát triển trang web trải rộng trên nhiều khía cạnh của ngành, bao gồm thiết kế, khả năng truy cập và khả năng mở rộng ứng dụng. Tính dễ sử dụng do các biên tập viên WYSIWYG cung cấp đã cách mạng hóa việc phát triển trang web bằng cách làm cho nó có thể tiếp cận được với nhiều đối tượng hơn và nuôi dưỡng sự đổi mới.

Mặc dù có nhiều ưu điểm nhưng nhược điểm tiềm ẩn của việc sử dụng trình soạn thảo WYSIWYG có thể là các tùy chọn tùy chỉnh hạn chế đối với những người muốn tạo các trang web tinh vi hoặc phức tạp hơn. Các nhà phát triển nâng cao có thể thấy những công cụ này bị hạn chế vì một số yếu tố nhất định trong thiết kế và chức năng của trang web có thể yêu cầu hiểu biết sâu sắc về HTML, CSS, JavaScript và các ngôn ngữ lập trình khác. Tuy nhiên, các trình soạn thảo và công cụ WYSIWYG như AppMaster mang đến cho người dùng khả năng tiếp thu và nhanh chóng áp dụng chuyên môn kỹ thuật theo cách trực quan hơn, đảm bảo lợi tức đầu tư có giá trị và quy trình phát triển hiệu quả.

Tóm lại, các biên tập viên WYSIWYG đã tác động đáng kể đến ngành phát triển web bằng cách dân chủ hóa quyền truy cập vào việc tạo trang web và đơn giản hóa quy trình thiết kế. Bằng cách tuân thủ nguyên tắc "Những gì bạn thấy là những gì bạn nhận được", những công cụ này đã giúp quá trình phát triển trở nên hiệu quả hơn, thân thiện với người dùng và được định hướng trực quan hơn. Nền tảng no-code của AppMaster tận dụng khái niệm cốt lõi của WYSIWYG để trao quyền cho khách hàng tạo ra các ứng dụng có chức năng, có thể mở rộng và có tính thẩm mỹ cao mà không cần chuyên môn kỹ thuật nâng cao, mở đường cho một tương lai được thúc đẩy bởi sự đổi mới và khả năng tiếp cận.