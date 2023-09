WYSIWYG (Ciò che vedi è ciò che ottieni)

WYSIWYG, acronimo di "What You See Is What You Get", è un principio di progettazione user-friendly comunemente impiegato nello sviluppo di software, in particolare nel contesto dello sviluppo web. Questo concetto semplifica il processo di progettazione e creazione di applicazioni consentendo sia agli sviluppatori che agli utenti non tecnici di produrre un output completamente funzionale, molto simile a quello che vedono visivamente durante la fase di sviluppo. Gli editor WYSIWYG consentono agli utenti di modificare il contenuto, il layout e il design complessivo di un'applicazione in tempo reale ricevendo aggiornamenti in tempo reale su come apparirà il loro lavoro una volta pubblicato. Questa nozione elimina le congetture nello sviluppo web e garantisce un flusso continuo dalla fase concettuale a quella funzionale delle applicazioni.

Nel contesto dello sviluppo del sito web, gli editor WYSIWYG contribuiscono in modo significativo a migliorare l'esperienza dell'utente e a semplificare il processo di sviluppo. Secondo uno studio di Statista del 2020, ben il 51,3% del traffico globale del sito web è generato tramite l’utilizzo di dispositivi mobili. Per soddisfare le richieste di questo crescente pubblico mobile, gli sviluppatori web devono dare priorità alla progettazione di siti web che siano reattivi, accessibili e visivamente accattivanti. Gli editor WYSIWYG facilitano questo obiettivo fornendo un'interfaccia intuitiva che consente la manipolazione degli elementi sullo schermo tramite trascinamento, ridimensionamento e disposizione, producendo così un prodotto finale visivamente guidato e facilmente adattabile.

Gli editor WYSIWYG hanno guadagnato popolarità poiché consentono agli sviluppatori di lavorare su un progetto in tempo reale, aumentando l'efficienza e riducendo al minimo gli errori durante tutto il processo di progettazione. Inoltre, questi editor annullano la necessità di avere una conoscenza complessa di HTML, CSS e altri linguaggi di programmazione web, consentendo a persone con esperienza di codifica limitata o assente di creare e gestire facilmente i propri siti Web. Secondo un sondaggio condotto da Webflow nel 2021, progettazione e sviluppo stanno diventando più intrecciati che mai, evidenziando l'importanza di strumenti come gli editor WYSIWYG nelle moderne pratiche di sviluppo web.

AppMaster, una piattaforma no-code per la creazione di applicazioni backend, web e mobili, sfrutta il concetto WYSIWYG fornendo un'interfaccia intuitiva che consente ai clienti di creare applicazioni guidate visivamente senza scrivere una singola riga di codice. Il suo approccio drag and drop consente di completare lo sviluppo dell'interfaccia utente, dei modelli di dati e della logica aziendale in modo fluido ed efficiente. Ciò consente anche a coloro che non sono tecnicamente propensi di creare e distribuire applicazioni completamente funzionali e adattate alle proprie esigenze, il tutto senza inviare più versioni agli app store o incorrere in debiti tecnici.

Gli editor WYSIWYG sostengono il principio fondamentale della progettazione centrata sull'utente riducendo la complessità dello sviluppo e migliorando l'usabilità per i clienti di tutti i livelli di competenza tecnica. Il loro contributo allo sviluppo di siti Web abbraccia molteplici aspetti del settore, tra cui design, accessibilità e scalabilità delle applicazioni. La facilità d'uso offerta dagli editor WYSIWYG ha rivoluzionato lo sviluppo dei siti web rendendoli accessibili a un pubblico più ampio e coltivando l'innovazione.

Nonostante i suoi numerosi vantaggi, un potenziale svantaggio dell’utilizzo degli editor WYSIWYG potrebbe essere rappresentato dalle opzioni di personalizzazione limitate per coloro che cercano di creare siti Web più sofisticati o complessi. Gli sviluppatori avanzati potrebbero trovare questi strumenti restrittivi, poiché alcuni elementi del design e della funzionalità di un sito Web potrebbero richiedere una conoscenza approfondita di HTML, CSS, JavaScript e altri linguaggi di programmazione. Tuttavia, gli editor e gli strumenti WYSIWYG come AppMaster offrono agli utenti la possibilità di acquisire e applicare rapidamente competenze tecniche in modo più intuitivo, garantendo un prezioso ritorno sull'investimento e processi di sviluppo efficienti.

In conclusione, gli editor WYSIWYG hanno avuto un impatto significativo sul settore dello sviluppo web democratizzando l’accesso alla creazione di siti web e semplificando il processo di progettazione. Rimanendo fedeli al principio "Ciò che vedi è ciò che ottieni", questi strumenti hanno reso lo sviluppo più efficiente, facile da usare e guidato dalla grafica. La piattaforma no-code di AppMaster sfrutta il concetto centrale di WYSIWYG per consentire ai clienti di creare applicazioni funzionali, scalabili ed esteticamente gradevoli senza la necessità di competenze tecniche avanzate, aprendo la strada a un futuro alimentato da innovazione e accessibilità.