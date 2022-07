Em um de nossos blogs anteriores, comparamos AppMaster.io e Webflow . Ambas são plataformas sem código e permitem que os usuários criem aplicativos usando o recurso arrastar e soltar de blocos visuais. Conseguimos encontrar diferenças e comparar plataformas com base em sete pontos. Hoje, vamos repetir o tópico do blog anterior e comparar duas plataformas sem código, Appmaster.io e Directual.

Abaixo estão 6 diferenças entre Appmaster.io e Directual:

Finalidade da plataforma

Directual é uma plataforma de programação visual de baixo código que permite que seus usuários trabalhem com o front-end e o back-end para criar aplicativos da web e móveis.

AppMaster.io é uma plataforma sem código que permite construir aplicativos usando arrastar e soltar enquanto cria a lógica do programa e trabalha com o front-end.

Interface de usuário

Para construir um aplicativo, Directual usa um designer visual para criar cenários e contornos externos do aplicativo. Cada cubo (elemento visual) representa uma ação específica, controla o fluxo dos cenários ou fornece a estrutura para o design do aplicativo.

AppMaster.io também usa uma técnica de construção de aplicativo visual. Desde o trabalho com processos de negócios até o design do aplicativo, os usuários precisam simplesmente arrastar e soltar blocos com funções atribuídas.

Seleção de funcionalidade

Directual é uma plataforma de baixo código e, para construir projetos sérios, os usuários precisam saber o básico do JavaScript. Passando apenas por elementos visuais, Directual oferece uma seleção básica de itens para construir o aplicativo primitivo.

Na plataforma AppMaster.io , os usuários não precisam de nenhum conhecimento de programação, toda a atenção está voltada para visualizar a funcionalidade e criar um projeto completo usando blocos. Portanto, o número de opções de elementos com funcionalidade para um aplicativo na plataforma Appmaster.io excede o Directual.

Integrações

Existem 11 integrações no catálogo Directual, entre elas estão Zapier, Airtable, Twilio, Gmail, Telegram, React JS, etc. Se o serviço requerido não estiver listado, o usuário pode trabalhar com ele através de endpoints da API.

AppMaster.io oferece suporte a 20 integrações, como Slack, Telegram, Twilio, Send Pulse, Stripe, e a lista está se expandindo a cada mês. Além disso, existem módulos com opções de Login via Google, Apple, Facebook e LinkedIn.

Planos e preços

Directual oferece assinaturas por um ano ou um mês. Os planos são divididos em planos de aplicativos e planos de equipe. Os planos de aplicativos são conectados a um projeto específico para expandir os recursos, o usuário pode escolher a opção Gratuito, Inicializar, Pro ou Business. Os planos de equipe facilitam a colaboração em projetos e a conexão com a conta de um desenvolvedor.

AppMaster.io oferece 4 opções de assinatura, como Free, Startup, Professional e Enterprise. Além disso, como alternativa, existem Ofertas Especiais para usuários fora do padrão relacionadas a organizações sem fins lucrativos e educacionais.

Facilidade de aprendizado

Para dominar o Directual, os usuários devem ter experiência em desenvolvimento. Para usar os recursos da plataforma 100%, você precisa conhecer os fundamentos de HTML e JavaScript, além de entender a lógica do processo de construção de aplicativos. Sem falar no conhecimento de codificação, a plataforma em si pode ser dominada com a ajuda da academia e da documentação postada no site da plataforma.

O AppMaster.io não precisa de conhecimento de programação, mas você deve entender o princípio de criação de aplicativos ou obter esse conhecimento pelo método de tentativa e erro na própria plataforma. O Appmaster.io também pode ser estudado com ajuda de documentação, ajuda da equipe de suporte e, em breve, será possível conhecer as funções da plataforma nas seções da academia do site principal.