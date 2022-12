In uno dei nostri blog precedenti, abbiamo messo a confronto AppMaster.io e Webflow. Entrambe sono piattaforme no-code ed entrambe consentono agli utenti di creare applicazioni utilizzando blocchi visivi drag & drop. Siamo riusciti a trovare le differenze e a confrontare le piattaforme sulla base di sette punti. Oggi ripeteremo l'argomento del blog precedente e confronteremo due piattaforme no-code all-in-one, Appmaster.io e Directual.

Di seguito sono riportate 6 differenze tra Appmaster.io e Directual:

Scopo della piattaforma

Directual è una piattaforma di programmazione visuale low-code che consente ai suoi utenti di lavorare con il frontend e il backend per creare applicazioni web e mobili.

AppMaster.io è una piattaforma no-code che consente di creare applicazioni utilizzando il drag & drop, creando la logica del programma e lavorando con il frontend.

Interfaccia utente

Per costruire un'applicazione, Directual utilizza un designer visivo per creare scenari e contorni esterni dell'applicazione. Ogni cubo (elemento visivo) rappresenta un'azione specifica, controlla il flusso degli scenari o fornisce la struttura del design dell'applicazione.

AncheAppMaster.io utilizza una tecnica di costruzione visiva delle applicazioni. A partire dal lavoro con i processi aziendali fino alla progettazione dell'applicazione, gli utenti devono semplicemente trascinare e rilasciare i blocchi con le funzioni assegnate.

Selezione delle funzionalità

Directual è una piattaforma low-code e per costruire progetti seri gli utenti devono conoscere le basi di JavaScript. Per poter realizzare un'applicazione primitiva, Directual offre una selezione di base di elementi, che possono essere utilizzati solo con elementi visivi.

Nella piattaforma AppMaster.io , gli utenti non hanno bisogno di alcuna conoscenza di programmazione; tutta l'attenzione è concentrata sulla visualizzazione delle funzionalità e sulla creazione di un progetto completo utilizzando i blocchi. Pertanto, il numero di scelte di elementi con funzionalità per un'applicazione sulla piattaforma Appmaster.io supera Directual.

Integrazioni

Nel catalogo di Directual sono presenti 11 integrazioni, tra cui Zapier, Airtable, Twilio, Gmail, Telegram, React JS, ecc. Se il servizio richiesto non è presente nell'elenco, l'utente può lavorare con esso attraverso gli endpoint API.

AppMaster.io supporta 20 integrazioni come Slack, Telegram, Twilio, Send Pulse, Stripe, e l'elenco si amplia ogni mese. Inoltre, ci sono moduli con opzioni di accesso tramite Google, Apple, Facebook e LinkedIn.

Piani e prezzi

Directual offre abbonamenti per un anno o per un mese. I piani si dividono in piani App e piani Team. I piani App sono collegati a un progetto specifico per espanderne le funzionalità; l'utente può scegliere tra Free, Startup, Pro o Business. I piani Team consentono di collaborare facilmente ai progetti e di collegarsi all'account di uno sviluppatore.

AppMaster.io offre 4 opzioni di abbonamento: Free, Startup, Professional e Enterprise. Inoltre, in alternativa, sono disponibili offerte speciali per utenti non standard legati a organizzazioni no-profit ed educative.

Facilità di apprendimento

Per padroneggiare Directual, gli utenti devono avere esperienza nello sviluppo. Per utilizzare al 100% le funzionalità della piattaforma, è necessario conoscere le basi di HTML e JavaScript, oltre a comprendere la logica del processo di creazione delle applicazioni. Se non si vuole parlare di conoscenze di codifica, la piattaforma stessa può essere padroneggiata con l'aiuto dell'accademia e della documentazione pubblicata sul sito web della piattaforma.

AppMaster.io non richiede conoscenze di programmazione, ma è necessario comprendere il principio della creazione di applicazioni o ottenere queste conoscenze con il metodo dei tentativi ed errori sulla piattaforma stessa. Appmaster.io può essere studiato anche con l'aiuto della documentazione, del team di supporto e presto sarà possibile imparare le funzioni della piattaforma nelle sezioni dell'accademia del sito web principale.