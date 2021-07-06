Önceki bloglarımızdan birinde AppMaster.io ve Webflow'u karşılaştırdık. Her ikisi de kodsuz platformlardır ve her ikisi de kullanıcıların sürükle ve bırak görsel bloklarını kullanarak uygulamalar oluşturmasına olanak tanır. Farklılıkları bulmayı ve platformları yedi noktaya göre karşılaştırmayı başardık. Bugün, önceki blogun konusunu tekrarlayacağız ve iki hepsi bir arada kodsuz platform Appmaster.io ve Directual'ı karşılaştıracağız.

Aşağıda Appmaster.io ve Directual arasındaki 6 fark bulunmaktadır:

Platform amacı

Directual, kullanıcılarının web ve mobil uygulamalar oluşturmak için ön uç ve arka uç ile çalışmasına olanak tanıyan düşük kodlu bir görsel programlama platformudur.

AppMaster.io , program mantığı oluştururken ve ön uçla çalışırken sürükle ve bırak kullanarak uygulamalar oluşturmaya izin veren kodsuz bir platformdur.

Kullanıcı arayüzü

Directual, bir uygulama oluşturmak için senaryoları ve uygulamanın dış ana hatlarını oluşturmak için bir görsel tasarımcı kullanır. Her küp (görsel öğe) belirli bir eylemi temsil eder, senaryoların akışını kontrol eder veya uygulama tasarımı için yapı sağlar.

AppMaster.io ayrıca görsel bir uygulama oluşturma tekniği kullanır. İş süreçleriyle yapılan çalışmalardan uygulamanın tasarımına kadar, kullanıcıların atanmış işlevlere sahip blokları basitçe sürükleyip bırakması gerekir.

İşlevsellik seçimi

Directual, düşük kodlu bir platformdur ve ciddi projeler oluşturmak için kullanıcıların JavaScript'in temellerini bilmesi gerekir. Directual, yalnızca görsel öğelerle başa çıkarak, ilkel uygulamayı oluşturmak için temel bir öğe seçimi sunar.

AppMaster.io platformunda, kullanıcıların herhangi bir programlama bilgisine ihtiyacı yoktur, tüm dikkatler işlevselliği görselleştirmeye ve blokları kullanarak tam teşekküllü bir proje oluşturmaya odaklanır. Bu nedenle, Appmaster.io platformundaki bir uygulama için işlevselliğe sahip öğe seçeneklerinin sayısı Directual'ı aşıyor.

Entegrasyonlar

Directual kataloğunda 11 entegrasyon vardır, bunların arasında Zapier, Airtable, Twilio, Gmail, Telegram, React JS vb. Gerekli hizmet listelenmemişse, kullanıcı API uç noktaları aracılığıyla onunla çalışabilir.

AppMaster.io , Slack, Telegram, Twilio, Send Pulse, Stripe gibi 20 entegrasyonu desteklemektedir ve liste her ay genişlemektedir. Ayrıca Google, Apple, Facebook ve LinkedIn üzerinden oturum açma seçeneklerine sahip modüller de vardır.

Planlar ve Fiyatlandırma

Directual, bir yıllık veya bir aylık abonelikler sunar. Planlar, Uygulama planları ve Ekip planları olarak ikiye ayrılır. Uygulama planları, yetenekleri genişletmek için belirli bir projeye bağlanır, kullanıcı Ücretsiz, Başlangıç, Pro veya İşletme seçeneklerinden birini seçebilir. Ekip planları, projeler üzerinde işbirliği yapmayı ve bir geliştirici hesabına bağlanmayı kolaylaştırır.

AppMaster.io , Ücretsiz, Başlangıç, Profesyonel ve Kurumsal olmak üzere 4 abonelik seçeneği sunar. Ayrıca, alternatif olarak, kar amacı gütmeyen kuruluşlar ve eğitim kurumları ile ilgili standart dışı kullanıcılar için Özel Teklifler bulunmaktadır.

öğrenme kolaylığı

Directual'da uzmanlaşmak için kullanıcıların geliştirme deneyimine sahip olmaları gerekir. Platformun yeteneklerini %100 kullanmak için HTML ve JavaScript'in temellerini bilmeniz ve uygulama oluşturma sürecinin mantığını anlamanız gerekir. Kodlama bilgisinden bahsetmiyorum bile, o zaman akademi ve platformun web sitesinde yayınlanan belgeler yardımıyla platformun kendisine hakim olunabilir.

AppMaster.io programlama bilgisine ihtiyaç duymaz, ancak uygulama oluşturma prensibini anlamalı veya bu bilgiyi platformun kendisinde deneme yanılma yöntemiyle almalısınız. Appmaster.io ayrıca dokümantasyon yardımı, destek ekibinin yardımı ile çalışılabilir ve yakında ana web sitesinin akademi bölümlerinde platformun işlevlerini öğrenmek mümkün olacaktır.