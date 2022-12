In een van onze vorige blogs hebben we AppMaster.io en Webflow vergeleken. Beide zijn no-code platforms en beide stellen gebruikers in staat om apps te maken met behulp van visuele blokken drag & drop. We zijn erin geslaagd verschillen te vinden en platforms te vergelijken op basis van zeven punten. Vandaag herhalen we het onderwerp van de vorige blog en vergelijken we twee all-in-one no-code platforms Appmaster.io en Directual.

Hieronder staan 6 verschillen tussen Appmaster.io en Directual:

Doel van het platform

Directual is een low-code visueel programmeerplatform dat haar gebruikers laat werken met de frontend en backend om web- en mobiele applicaties te maken.

AppMaster.io is een no-code platform dat het mogelijk maakt om applicaties te bouwen met behulp van drag & drop en tegelijkertijd programmalogica te creëren en met de frontend te werken.

Gebruikersinterface

Om een applicatie te bouwen gebruikt Directual een visuele designer om scenario's en externe contouren van de app te creëren. Elke kubus (visueel element) vertegenwoordigt een specifieke actie, regelt de stroom van de scenario's of biedt de structuur voor het applicatieontwerp.

OokAppMaster.io gebruikt een visuele app-bouwtechniek. Vanaf het werken met bedrijfsprocessen tot aan het ontwerp van de applicatie, hoeven gebruikers eenvoudigweg blokken met toegewezen functies te slepen.

Selectie van functies

Directual is een low-code platform en om serieuze projecten te bouwen moeten gebruikers de basis van JavaScript kennen. Met alleen visuele elementen biedt Directual een basisselectie van items om de primitieve toepassing te bouwen.

In het AppMaster.io-platform hebben gebruikers geen programmeerkennis nodig, alle aandacht gaat uit naar het visualiseren van de functionaliteit en het maken van een volwaardig project met behulp van blokken. Daarom is het aantal keuzes van elementen met functionaliteit voor een applicatie op het Appmaster.io platform meer dan Directual.

Integraties

Er zijn 11 integraties in de Directual catalogus, waaronder Zapier, Airtable, Twilio, Gmail, Telegram, React JS, enz. Als de gewenste dienst niet in de lijst staat, kan de gebruiker ermee werken via API-eindpunten.

AppMaster.io ondersteunt 20 integraties zoals Slack, Telegram, Twilio, Send Pulse, Stripe, en de lijst wordt elke maand uitgebreid. Ook zijn er modules met aanmeldingsmogelijkheden via Google, Apple, Facebook en LinkedIn.

Plannen en prijzen

Directual biedt abonnementen voor een jaar of een maand. De plannen zijn onderverdeeld in App-plannen en Team-plannen. App-plannen zijn gekoppeld aan een specifiek project om de mogelijkheden uit te breiden, de gebruiker kan kiezen uit Free, Startup, Pro of Business. Teamplannen maken het gemakkelijk om samen te werken aan projecten en te verbinden met de account van een ontwikkelaar.

AppMaster.io biedt 4 abonnementsopties zoals Free, Startup, Professional en Enterprise. Als alternatief zijn er ook Speciale Aanbiedingen voor niet-standaard gebruikers met betrekking tot non-profit en educatieve organisaties.

Gemakkelijk te leren

Om Directual onder de knie te krijgen, moeten gebruikers ervaring hebben met ontwikkeling. Om de mogelijkheden van het platform 100% te benutten, moet u de basis van HTML en JavaScript kennen, en de logica van het bouwproces van de applicatie begrijpen. Als u geen coderingskennis hebt, kunt u het platform zelf onder de knie krijgen met behulp van de academie en de documentatie op de website van het platform.

AppMaster.io vereist geen programmeerkennis, maar u moet het principe van het creëren van applicaties begrijpen of deze kennis opdoen door de trial and error-methode op het platform zelf. Appmaster.io kan ook worden bestudeerd met behulp van documentatie, hulp van het ondersteuningsteam, en binnenkort zal het mogelijk zijn om de functies van het platform te leren in de academie secties van de hoofdwebsite.