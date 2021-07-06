在我们之前的一篇博客中，我们比较了 AppMaster.io 和 Webflow 。两者都是无代码平台，并且都使用户能够使用可视块拖放来创建应用程序。我们设法找到差异并根据七点比较平台。今天，我们将重复上一篇博客的主题，并比较 Appmaster.io 和 Directual 两个一体式无代码平台。

以下是 Appmaster.io 和 Directual 之间的 6 个区别：

平台用途

Directual 是一个低代码可视化编程平台，让用户可以使用前端和后端来创建 Web 和移动应用程序。

AppMaster.io是一个无代码平台，允许在创建程序逻辑和使用前端时使用拖放构建应用程序。

用户界面

为了构建应用程序，Directual 使用可视化设计器来创建应用程序的场景和外部轮廓。每个立方体（视觉元素）代表一个特定的动作，控制场景的流程，或为应用程序设计提供结构。

AppMaster.io还使用了可视化应用程序构建技术。从业务流程的工作到应用程序的设计，用户只需拖放具有指定功能的块即可。

功能选择

Directual 是一个低代码平台，要构建严肃的项目，用户需要了解 JavaScript 的基础知识。仅仅通过视觉元素，Directual 提供了构建原始应用程序的基本项目选择。

在AppMaster.io平台中，用户不需要任何编程知识，所有注意力都集中在可视化功能和使用块创建成熟的项目上。因此，Appmaster.io 平台上具有应用程序功能的元素选择数量超过 Directual。

集成

Directual 目录中有 11 个集成，其中有 Zapier、Airtable、Twilio、Gmail、Telegram、React JS 等。如果没有列出所需的服务，用户可以通过 API 端点使用它。

AppMaster.io支持 Slack、Telegram、Twilio、Send Pulse、Stripe 等 20 种集成，而且这个列表每个月都在扩大。此外，还有通过 Google、Apple、Facebook 和 LinkedIn 提供登录选项的模块。

计划和定价

直接提供一年或一个月的订阅。计划分为应用计划和团队计划。 App 计划连接到特定项目以扩展功能，用户可以从 Free、Startup、Pro 或 Business 中选择选项。团队计划可以轻松地在项目上进行协作并连接到开发人员的帐户。

AppMaster.io提供 4 种订阅选项，例如免费、启动、专业和企业。此外，作为替代方案，还有针对与非营利和教育组织相关的非标准用户的特别优惠。

易于学习

要掌握Directual，用户应该有开发经验。要 100% 使用平台的功能，您需要了解 HTML 和 JavaScript 的基础知识，以及了解应用程序构建过程的逻辑。如果不说编码知识，那么可以借助学院和平台网站上发布的文档来掌握平台本身。

AppMaster.io不需要编程知识，但您应该了解创建应用程序的原理或通过平台本身的试错法获得这些知识。 Appmaster.io 也可以借助文档、支持团队的帮助来学习，很快，就可以在主网站的学院版块中学习该平台的功能。