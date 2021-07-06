في إحدى مدوناتنا السابقة ، قمنا بمقارنة AppMaster.io و Webflow . كلاهما نظامان أساسيان بدون رمز وكلاهما يتيح للمستخدمين إنشاء تطبيقات باستخدام الكتل المرئية السحب والإفلات. تمكنا من إيجاد الاختلافات ومقارنة المنصات على أساس سبع نقاط. اليوم ، سنكرر موضوع المدونة السابقة ونقارن بين منصتين متكاملتين بدون كود Appmaster.io و Directual.

فيما يلي 6 اختلافات بين Appmaster.io و Directual:

الغرض من المنصة

Directual هو نظام أساسي للبرمجة المرئية منخفض الكود يتيح لمستخدميه العمل مع الواجهة الأمامية والخلفية لإنشاء تطبيقات الويب والجوال.

AppMaster.io عبارة عن نظام أساسي بدون رمز يتيح إنشاء تطبيقات باستخدام السحب والإفلات أثناء إنشاء منطق البرنامج والعمل مع الواجهة الأمامية.

واجهة المستخدم

لإنشاء تطبيق ، يستخدم Directual مصممًا مرئيًا لإنشاء سيناريوهات ومخططات خارجية للتطبيق. يمثل كل مكعب (عنصر مرئي) إجراءً محددًا ، أو يتحكم في تدفق السيناريوهات ، أو يوفر هيكلًا لتصميم التطبيق.

يستخدم AppMaster.io أيضًا تقنية مرئية لبناء التطبيقات. بدءًا من العمل مع العمليات التجارية إلى تصميم التطبيق ، يتعين على المستخدمين ببساطة سحب وإفلات الكتل ذات الوظائف المعينة.

اختيار الوظائف

Directual عبارة عن نظام أساسي منخفض التعليمات البرمجية ولإنشاء مشاريع جادة يحتاج المستخدمون إلى معرفة أساسيات JavaScript. الحصول على العناصر المرئية فقط ، يوفر Directual مجموعة أساسية من العناصر لإنشاء التطبيق البدائي.

في النظام الأساسي AppMaster.io ، لا يحتاج المستخدمون إلى أي معرفة برمجية ، ويتركز كل الاهتمام على تصور الوظائف وإنشاء مشروع كامل باستخدام الكتل. لذلك ، يتجاوز عدد اختيارات العناصر ذات الوظائف لتطبيق ما على النظام الأساسي Appmaster.io Directual.

تكاملات

يوجد 11 تكاملًا في كتالوج Directual ، من بينها Zapier و Airtable و Twilio و Gmail و Telegram و React JS وما إلى ذلك. إذا لم تكن الخدمة المطلوبة مدرجة ، يمكن للمستخدم العمل معها من خلال نقاط نهاية API.

يدعم AppMaster.io 20 عملية تكامل مثل Slack و Telegram و Twilio و Send Pulse و Stripe ، وتتوسع القائمة كل شهر. أيضًا ، هناك وحدات مع خيارات تسجيل الدخول عبر Google و Apple و Facebook و LinkedIn.

الخطط والتسعير

عروض Directual اشتراكات لمدة عام أو شهر. تنقسم الخطط إلى خطط التطبيقات وخطط الفريق. ترتبط خطط التطبيقات بمشروع معين لتوسيع القدرات ، ويمكن للمستخدم اختيار الخيار من Free أو Startup أو Pro أو Business. تسهل خطط الفريق التعاون في المشاريع والاتصال بحساب المطور.

يوفر AppMaster.io 4 خيارات اشتراك مثل Free و Startup و Professional و Enterprise. أيضًا ، كبديل ، هناك عروض خاصة للمستخدمين غير القياسيين المرتبطين بالمنظمات غير الربحية والتعليمية.

سهولة التعلم

لإتقان Directual ، يجب أن يكون لدى المستخدمين خبرة في التطوير. لاستخدام إمكانات النظام الأساسي بنسبة 100٪ ، تحتاج إلى معرفة أساسيات HTML و JavaScript ، وكذلك فهم منطق عملية بناء التطبيق. إذا لم نذكر معرفة الترميز ، فيمكن إتقان النظام الأساسي نفسه بمساعدة الأكاديمية والوثائق المنشورة على موقع الويب الخاص بالمنصة.

لا يحتاج AppMaster.io إلى معرفة برمجية ، ولكن يجب أن تفهم مبدأ إنشاء التطبيقات أو الحصول على هذه المعرفة عن طريق طريقة التجربة والخطأ على النظام الأساسي نفسه. يمكن أيضًا دراسة Appmaster.io بمساعدة التوثيق ، وبمساعدة فريق الدعم ، وقريبًا ، سيكون من الممكن معرفة وظائف النظام الأساسي في أقسام الأكاديمية في الموقع الرئيسي.