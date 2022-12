Trong một trong những blog trước đây của chúng tôi, chúng tôi đã so sánh AppMaster.io và Webflow . Cả hai đều là nền tảng không mã và cả hai đều cho phép người dùng tạo ứng dụng bằng cách kéo và thả khối trực quan. Chúng tôi đã cố gắng tìm ra sự khác biệt và so sánh các nền tảng dựa trên bảy điểm. Hôm nay, chúng ta sẽ lặp lại chủ đề của blog trước và so sánh hai nền tảng không mã tất cả trong một Appmaster.io và Directual.

Dưới đây là 6 điểm khác biệt giữa Appmaster.io và Directual:

Mục đích nền tảng

Directual là một nền tảng lập trình trực quan mã thấp cho phép người dùng làm việc với giao diện người dùng và phụ trợ để tạo các ứng dụng web và di động.

AppMaster.io là một nền tảng không mã cho phép tạo ứng dụng bằng cách sử dụng kéo và thả trong khi tạo logic chương trình và làm việc với giao diện người dùng.

Giao diện người dùng

Để xây dựng một ứng dụng, Directual sử dụng một trình thiết kế trực quan để tạo các kịch bản và đường viền bên ngoài của ứng dụng. Mỗi hình khối (phần tử trực quan) đại diện cho một hành động cụ thể, điều khiển luồng của các kịch bản hoặc cung cấp cấu trúc cho thiết kế ứng dụng.

AppMaster.io cũng sử dụng kỹ thuật xây dựng ứng dụng trực quan. Bắt đầu từ công việc với các quy trình nghiệp vụ đến thiết kế ứng dụng, người dùng chỉ cần kéo và thả các khối với chức năng được giao.

Lựa chọn chức năng

Directual là một nền tảng mã thấp và để xây dựng các dự án nghiêm túc, người dùng cần biết những điều cơ bản về JavaScript. Chỉ với các yếu tố trực quan, Directual cung cấp một lựa chọn cơ bản về các mục để xây dựng ứng dụng ban đầu.

Trong nền tảng AppMaster.io , người dùng không cần bất kỳ kiến thức lập trình nào, tất cả sự chú ý đều tập trung vào việc hình dung chức năng và tạo một dự án chính thức bằng cách sử dụng các khối. Do đó, số lượng phần tử lựa chọn với chức năng cho ứng dụng trên nền tảng Appmaster.io vượt quá Directual.

Tích hợp

Có 11 tích hợp trong danh mục Trực tiếp, trong số đó có Zapier, Airtable, Twilio, Gmail, Telegram, React JS, v.v. Nếu dịch vụ bắt buộc không được liệt kê, người dùng có thể làm việc với nó thông qua các điểm cuối API.

AppMaster.io hỗ trợ 20 tích hợp như Slack, Telegram, Twilio, Send Pulse, Stripe và danh sách này đang mở rộng hàng tháng. Ngoài ra, có các mô-đun với tùy chọn Đăng nhập qua Google, Apple, Facebook và LinkedIn.

Các gói và giá cả

Trực tiếp cung cấp đăng ký trong một năm hoặc một tháng. Các kế hoạch được chia thành kế hoạch Ứng dụng và kế hoạch Nhóm. Các gói ứng dụng được kết nối với một dự án cụ thể để mở rộng khả năng, người dùng có thể chọn tùy chọn từ Miễn phí, Khởi động, Chuyên nghiệp hoặc Doanh nghiệp. Kế hoạch nhóm giúp dễ dàng cộng tác trong các dự án và kết nối với tài khoản của nhà phát triển.

AppMaster.io cung cấp 4 tùy chọn đăng ký như Miễn phí, Khởi động, Chuyên nghiệp và Doanh nghiệp. Ngoài ra, để thay thế, có các Ưu đãi đặc biệt dành cho người dùng phi tiêu chuẩn liên quan đến các tổ chức giáo dục và phi lợi nhuận.

Dễ học

Để thành thạo Directual, người dùng nên có kinh nghiệm phát triển. Để sử dụng 100% khả năng của nền tảng, bạn cần biết những kiến thức cơ bản về HTML và JavaScript, cũng như hiểu logic của quá trình xây dựng ứng dụng. Nếu không đề cập đến kiến thức mã hóa, thì bản thân nền tảng có thể được làm chủ với sự trợ giúp của học viện và tài liệu được đăng trên trang web của nền tảng.

AppMaster.io không cần kiến thức lập trình, nhưng bạn nên hiểu nguyên tắc tạo ứng dụng hoặc lấy kiến thức này bằng phương pháp thử và sai trên chính nền tảng. Appmaster.io cũng có thể được nghiên cứu với sự trợ giúp của tài liệu, sự trợ giúp từ nhóm hỗ trợ và sẽ sớm có thể tìm hiểu các chức năng của nền tảng này trong các phần học viện của trang web chính.