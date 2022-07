Dans l'un de nos blogs précédents, nous avons comparé AppMaster.io et Webflow . Les deux sont des plates-formes sans code et permettent aux utilisateurs de créer des applications à l'aide de blocs visuels glisser-déposer. Nous avons réussi à trouver des différences et à comparer les plateformes sur la base de sept points. Aujourd'hui, nous allons répéter le sujet du blog précédent et comparer deux plateformes tout-en-un sans code Appmaster.io et Directual.

Vous trouverez ci-dessous 6 différences entre Appmaster.io et Direct :

Objectif de la plate-forme

Directual est une plate-forme de programmation visuelle low-code qui permet à ses utilisateurs de travailler avec le frontend et le backend pour créer des applications Web et mobiles.

AppMaster.io est une plate-forme sans code qui permet de créer des applications par glisser-déposer tout en créant une logique de programme et en travaillant avec le frontend.

Interface utilisateur

Pour créer une application, Directual utilise un concepteur visuel pour créer des scénarios et des contours externes de l'application. Chaque cube (élément visuel) représente une action spécifique, contrôle le flux des scénarios ou fournit la structure pour la conception de l'application.

AppMaster.io utilise également une technique visuelle de création d'applications. Du travail avec les processus métier à la conception de l'application, les utilisateurs doivent simplement faire glisser et déposer des blocs avec des fonctions attribuées.

Sélection des fonctionnalités

Directual est une plate-forme low-code et pour construire des projets sérieux, les utilisateurs doivent connaître les bases de JavaScript. Se contentant d'éléments visuels, Directual donne une sélection de base d'éléments pour construire l'application primitive.

Dans la plate-forme AppMaster.io , les utilisateurs n'ont besoin d'aucune connaissance en programmation, toute l'attention est concentrée sur la visualisation des fonctionnalités et la création d'un projet à part entière à l'aide de blocs. Par conséquent, le nombre de choix d'éléments avec des fonctionnalités pour une application sur la plate-forme Appmaster.io dépasse Direct.

Intégrations

Il existe 11 intégrations dans le catalogue Directual, parmi lesquelles Zapier, Airtable, Twilio, Gmail, Telegram, React JS, etc. Si le service requis n'est pas répertorié, l'utilisateur peut l'utiliser via des points de terminaison API.

AppMaster.io prend en charge 20 intégrations telles que Slack, Telegram, Twilio, Send Pulse, Stripe, et la liste s'allonge chaque mois. En outre, il existe des modules avec des options de connexion via Google, Apple, Facebook et LinkedIn.

Forfaits et prix

Direct propose des abonnements pour un an ou un mois. Les plans sont divisés en plans d'application et plans d'équipe. Les plans d'applications sont connectés à un projet spécifique pour étendre les capacités, l'utilisateur peut choisir l'option Free, Startup, Pro ou Business. Les plans d'équipe facilitent la collaboration sur des projets et la connexion au compte d'un développeur.

AppMaster.io propose 4 options d'abonnement telles que Free, Startup, Professional et Enterprise. De plus, comme alternative, il existe des offres spéciales pour les utilisateurs non standard liés aux organisations à but non lucratif et éducatives.

Facilité d'apprentissage

Pour maîtriser Directual, les utilisateurs doivent avoir une expérience en développement. Pour utiliser à 100 % les capacités de la plate-forme, vous devez connaître les bases du HTML et du JavaScript, ainsi que comprendre la logique du processus de création d'applications. Sans parler des connaissances en codage, la plate-forme elle-même peut être maîtrisée à l'aide de l'académie et de la documentation publiée sur le site Web de la plate-forme.

AppMaster.io n'a pas besoin de connaissances en programmation, mais vous devez comprendre le principe de création d'applications ou acquérir ces connaissances par la méthode d'essais et d'erreurs sur la plate-forme elle-même. Appmaster.io peut également être étudié à l'aide de la documentation, de l'aide de l'équipe de support, et bientôt, il sera possible d'apprendre les fonctions de la plate-forme dans les sections académie du site Web principal.