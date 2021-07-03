В одном из наших предыдущих блогов мы сравнивали AppMaster.io и Webflow . Обе платформы не требуют кода и позволяют пользователям создавать приложения с помощью перетаскивания визуальных блоков. Нам удалось найти отличия и сравнить платформы по семи пунктам. Сегодня мы повторим тему предыдущего блога и сравним две универсальные платформы без кода - Appmaster.io и Directual.

Ниже приведены 6 отличий между Appmaster.io и Directual:

Назначение платформы

Directual - это платформа визуального программирования с низким уровнем кода, которая позволяет пользователям работать с интерфейсом и серверной частью для создания веб-приложений и мобильных приложений.

AppMaster.io - это платформа без кода, которая позволяет создавать приложения с помощью перетаскивания при создании логики программы и работе с веб-интерфейсом.

Пользовательский интерфейс

Для создания приложения Directual использует визуальный конструктор для создания сценариев и внешних контуров приложения. Каждый куб (визуальный элемент) представляет собой конкретное действие, управляет потоком сценариев или обеспечивает структуру для дизайна приложения.

AppMaster.io также использует визуальную технику создания приложений. Начиная с работы с бизнес-процессами и заканчивая дизайном приложения, пользователям нужно просто перетаскивать блоки с назначенными функциями.

Выбор функциональности

Directual - это платформа с низким кодом, и для создания серьезных проектов пользователям необходимо знать основы JavaScript. Работая только с визуальными элементами, Directual предоставляет базовый набор элементов для создания примитивного приложения.

В платформе AppMaster.io пользователям не нужны никакие знания программирования, все внимание сосредоточено на визуализации функционала и создании полноценного проекта с использованием блоков. Таким образом, количество вариантов выбора элементов с функциональностью для приложения на платформе Appmaster.io превышает Directual.

Интеграции

В каталоге Directual 11 интеграций, среди них Zapier, Airtable, Twilio, Gmail, Telegram, React JS и т. Д. Если нужного сервиса нет в списке, пользователь может работать с ним через конечные точки API.

AppMaster.io поддерживает 20 интеграций, таких как Slack, Telegram, Twilio, Send Pulse, Stripe, и список расширяется каждый месяц. Также есть модули с опциями входа через Google, Apple, Facebook и LinkedIn.

Планы и цены

Directual предлагает подписку на год или месяц. Планы делятся на планы для приложений и командные планы. Планы приложений связаны с конкретным проектом, чтобы расширить возможности, пользователь может выбрать один из вариантов: «Бесплатно», «Запуск», «Pro» или «Бизнес». Планы работы группы упрощают совместную работу над проектами и позволяют подключиться к учетной записи разработчика.

AppMaster.io предлагает 4 варианта подписки, такие как Бесплатная, Начальная, Профессиональная и Корпоративная. Также, как альтернатива, существуют специальные предложения для нестандартных пользователей, относящихся к некоммерческим и образовательным организациям.

Легкость обучения

Чтобы освоить Directual, пользователи должны иметь опыт разработки. Чтобы использовать возможности платформы на все 100%, необходимо знать основы HTML и JavaScript, а также понимать логику процесса сборки приложения. Если не говорить о знаниях кодирования, то саму платформу можно освоить с помощью академии и документации, размещенной на сайте платформы.

AppMaster.io не требует знаний в области программирования, но вы должны понимать принцип создания приложений или получать эти знания методом проб и ошибок на самой платформе. Appmaster.io также можно изучить с помощью документации, помощи службы поддержки, и вскоре можно будет узнать о функциях платформы в разделах академии на основном сайте.