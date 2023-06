O mundo do desenvolvimento de software evoluiu rapidamente ao longo dos últimos anos, com o desenvolvimento low-code a ganhar força como uma solução convincente para criar aplicações de forma mais rápida e eficiente. As plataformas de desenvolvimento Low-code permitem aos programadores conceber, criar e implementar aplicações utilizando principalmente ferramentas visuais, reduzindo o esforço de codificação manual associado à programação tradicional.

Esta abordagem foi adoptada por empresas de vários sectores pela sua capacidade de acelerar os ciclos de desenvolvimento, reduzir os custos e facilitar a inovação. Neste artigo, vamos examinar o estado atual do desenvolvimento low-code, como está a mudar a indústria de desenvolvimento de software e o seu potencial impacto a longo prazo.

O estado atual do desenvolvimento com pouco código

Low-code As plataformas de desenvolvimento Low-Code têm vindo a ganhar popularidade, uma vez que permitem que os programadores e não programadores criem aplicações rapidamente sem escrever muito código. Estas plataformas oferecem componentes de arrastar e largar, capacidades de integração e vários modelos, que permitem a rápida criação e implementação de aplicações Web, móveis e de back-end.

Os especialistas do sector prevêem que o desenvolvimento em low-code continuará a proliferar, com um relatório recente da Gartner a estimar que, até 2024, o desenvolvimento de aplicações em low-code representará mais de 65% da atividade de desenvolvimento de aplicações. Atualmente, existem vários factores que impulsionam o crescimento do desenvolvimento de low-code:

Velocidade e eficiência: o desenvolvimento de Low-code acelera o processo de criação de aplicações, reduzindo a codificação manual envolvida. Isto, por sua vez, permite uma entrega mais rápida de novas soluções de software e reduz o tempo de colocação no mercado para as empresas. Acessibilidade: as plataformas Low-code permitem que os não programadores criem e mantenham aplicações, reduzindo as barreiras à entrada e democratizando o desenvolvimento de software. Redução de custos: A utilização do desenvolvimento low-code pode resultar em poupanças de custos significativas, reduzindo a necessidade de competências de programação especializadas, promovendo a eficiência de tempo e recursos e minimizando a dependência de equipas de desenvolvimento externas. Escalabilidade: as plataformas Low-code fornecem as ferramentas e a infraestrutura necessárias para desenvolver aplicações que podem ser escaladas rapidamente, permitindo que as empresas acompanhem a evolução da procura e se adaptem rapidamente às novas condições do mercado. Inovação: Ao simplificar o processo de desenvolvimento e torná-lo acessível a um público mais vasto, as plataformas low-code incentivam a experimentação e a inovação, levando à criação de novas soluções que abordam desafios empresariais únicos.

Como o Low-Code está a mudar a indústria de desenvolvimento de software

O surgimento do low-code como uma abordagem viável de desenvolvimento de software está a moldar a indústria de várias formas significativas:

Democratização do desenvolvimento de software: Low-code quebra as barreiras tradicionalmente associadas ao desenvolvimento de software, permitindo que utilizadores não técnicos participem no processo. Esta inclusão de programadores cidadãos permite perspectivas diversas e incentiva soluções inovadoras que poderiam ter sido ignoradas em contextos de desenvolvimento convencionais. Acelerar a entrega de aplicações: Com a ajuda de ferramentas de desenvolvimento visual, os programadores e os cidadãos programadores que trabalham em conjunto podem criar aplicações a um ritmo muito mais rápido do que nunca. Esta aceleração na entrega de aplicações permite que as empresas respondam rapidamente à evolução do mercado e se adaptem à evolução das exigências dos clientes. Promover a adaptabilidade: as plataformas Low-code incluem normalmente poderosas capacidades de integração, que proporcionam às empresas a flexibilidade de ligar as suas aplicações a várias fontes de dados, APIs e serviços. Esta interconectividade permite que as aplicações criadas nas plataformas low-code se adaptem perfeitamente às novas tecnologias, preservando o seu valor num ambiente digital em constante mudança. Criando novas possibilidades para soluções de nicho: Como o low-code torna o desenvolvimento de aplicações acessível a uma gama mais vasta de funções e conjuntos de competências, as empresas podem descobrir novas soluções para resolver os problemas únicos que enfrentam. Isto pode levar ao desenvolvimento de aplicações altamente especializadas adaptadas a determinados sectores industriais e casos de utilização, preenchendo lacunas que poderiam não ter sido colmatadas por soluções de software genéricas.

Low-code O impacto do desenvolvimento na indústria da construção de software promete trazer mudanças duradouras na forma como as empresas abordam o desenvolvimento de aplicações. Com maior velocidade, acessibilidade, flexibilidade e inovação, o low-code posiciona-se como um fator de mudança no mundo da criação de software.

O impacto do Low-Code nas empresas e nas suas estratégias

Low-code As plataformas de desenvolvimento Low-Code estão a influenciar significativamente a forma como as empresas executam e concebem as suas estratégias de transformação digital. As empresas reconheceram rapidamente o potencial do desenvolvimento low-code para agilizar a criação de aplicações, reduzindo o tempo e os recursos necessários. A seguir, apresentamos algumas das principais maneiras pelas quais o desenvolvimento low-code afeta as empresas:

Poupança de tempo e de custos

O desenvolvimento tradicional de software pode ser um processo moroso e dispendioso. Com o desenvolvimento low-code, as empresas podem encurtar drasticamente os prazos de desenvolvimento e reduzir os custos, automatizando tarefas complexas e simplificando os processos.

Redução da dívida técnica

A dívida técnica é um custo oculto da manutenção de software a longo prazo que pode atrasar as actualizações e sobrecarregar as empresas. As ferramentas de desenvolvimento Low-code minimizam a dívida técnica, uma vez que geram código limpo e fornecem uma forma mais acessível de manter aplicações.

Flexibilidade e escalabilidade

A abordagem visual das plataformas low-code oferece uma maior adaptabilidade, uma vez que as empresas podem responder rapidamente às mudanças do mercado ou às novas tecnologias. As empresas também podem dimensionar as suas aplicações - quer adicionando novas funcionalidades ou aumentando a capacidade - de forma muito mais rápida e eficiente do que antes.

Promover a inovação

Uma vez que o desenvolvimento em low-code democratiza o processo de criação de software, cria oportunidades para os funcionários não técnicos contribuírem para o processo de desenvolvimento. Esta diversidade de perspectivas pode fomentar a inovação e ajudar as empresas a apresentar novas ideias e funcionalidades para as suas aplicações.

Racionalização dos processos empresariais

A automatização do fluxo de trabalho, a simplificação das integrações e a normalização dos processos podem aumentar a produtividade e reduzir as ineficiências operacionais. As plataformas Low-code são frequentemente fornecidas com ferramentas de gestão de processos incorporadas, oferecendo um pacote tudo-em-um para criar, otimizar e gerir todo o ciclo de vida das aplicações.

Principais tecnologias e tendências que moldam o futuro do Low-Code

À medida que o desenvolvimento de low-code continua a evoluir e a ganhar reconhecimento no mundo do desenvolvimento de software, várias tecnologias e tendências importantes estão a moldar o seu futuro:

Desenvolvimento de software assistido por IA : A inteligência artificial (IA) está pronta para desempenhar um papel ainda mais significativo nas plataformas low-code , automatizando tarefas de codificação complexas e fornecendo informações valiosas durante todo o processo de desenvolvimento. Os algoritmos baseados em IA podem ajudar a gerar código otimizado, identificar bugs e oferecer sugestões de melhoria de desempenho.

: A inteligência artificial (IA) está pronta para desempenhar um papel ainda mais significativo nas plataformas , automatizando tarefas de codificação complexas e fornecendo informações valiosas durante todo o processo de desenvolvimento. Os algoritmos baseados em IA podem ajudar a gerar código otimizado, identificar bugs e oferecer sugestões de melhoria de desempenho. Arquitetura de microsserviços : Uma abordagem mais modular ao desenvolvimento, a arquitetura de microsserviços divide as aplicações em componentes mais pequenos e independentes que funcionam perfeitamente em conjunto. À medida que as plataformas low-code adoptam microsserviços, oferecem aos programadores mais flexibilidade, permitindo-lhes criar, atualizar e dimensionar rapidamente as aplicações conforme necessário.

: Uma abordagem mais modular ao desenvolvimento, a arquitetura de microsserviços divide as aplicações em componentes mais pequenos e independentes que funcionam perfeitamente em conjunto. À medida que as plataformas adoptam microsserviços, oferecem aos programadores mais flexibilidade, permitindo-lhes criar, atualizar e dimensionar rapidamente as aplicações conforme necessário. Capacidades nativas da nuvem : Low-code plataformas de desenvolvimento adotaram arquiteturas nativas da nuvem, tornando mais simples criar, implantar e gerenciar aplicativos na nuvem. Essa abordagem oferece escalabilidade, flexibilidade e segurança, reduzindo os custos de infraestrutura e simplificando a manutenção.

: plataformas de desenvolvimento adotaram arquiteturas nativas da nuvem, tornando mais simples criar, implantar e gerenciar aplicativos na nuvem. Essa abordagem oferece escalabilidade, flexibilidade e segurança, reduzindo os custos de infraestrutura e simplificando a manutenção. Integrações e APIs avançadas : Para criar aplicações abrangentes, as plataformas low-code continuarão a expandir e a melhorar as suas capacidades de integração, permitindo ligações perfeitas entre vários serviços, ferramentas e recursos através de APIs.

: Para criar aplicações abrangentes, as plataformas continuarão a expandir e a melhorar as suas capacidades de integração, permitindo ligações perfeitas entre vários serviços, ferramentas e recursos através de APIs. Low-code Segurança e governação: À medida que as plataformas low-code forem sendo mais amplamente adoptadas, será necessário dar maior ênfase à segurança e à governação low-code , garantindo que as aplicações não só são criadas rapidamente, mas também de forma segura, cumprindo os requisitos organizacionais e regulamentares.

A Convergência de Soluções Low-Code e No-Code: AppMaster O papel do utilizador

À medida que as linhas entre as plataformas low-code e no-code começam a esbater-se, as soluções que incorporam as vantagens de ambas as abordagens abrem caminho para um ecossistema de desenvolvimento mais abrangente. Uma dessas plataformas é o AppMaster - uma poderosa ferramenta sem código que permite aos clientes criar aplicações backend, web e móveis utilizando ferramentas de design visual.

AppMaster O AppMaster permite aos clientes conceber visualmente modelos de dados, criar lógica empresarial utilizando o Business Processes (BP) Designer e definir REST API e WSS Endpoints. A IU das aplicações Web e móveis pode ser criada utilizando o construtor drag-and-drop, sendo a lógica empresarial desenvolvida nos designers Web e Mobile BP.

Quando os clientes premem o botão "Publicar", o AppMaster gera o código-fonte das suas aplicações, compila, executa testes, empacota as aplicações em contentores Docker e implementa-as na nuvem. Esta abordagem elimina a dívida técnica, uma vez que as aplicações geradas são sempre construídas de raiz, permitindo um processo de atualização contínuo.

Com a sua abordagem única que combina os benefícios dos conceitos low-code e no-code, a AppMaster está na vanguarda da revolução do desenvolvimento de software, oferecendo uma plataforma que é simultaneamente fácil de utilizar por programadores e acessível a não programadores. A sua capacidade de gerar aplicações a alta velocidade e com um débito técnico mínimo torna o AppMaster uma opção atractiva para empresas de todas as dimensões que procuram obter uma vantagem competitiva num ambiente digital em constante evolução.

Conclusão

Low-code O desenvolvimento de software em linha surgiu como um fator de mudança na indústria da construção de software e as suas perspectivas futuras parecem promissoras. Ao permitir o rápido desenvolvimento de aplicações, minimizar a dívida técnica e tornar o desenvolvimento de software acessível a um maior número de utilizadores, o low-code está a revolucionar a forma como as empresas constroem e mantêm as suas soluções digitais.

As tendências e tecnologias emergentes que moldam a indústria low-code estão a ultrapassar os limites do que é possível no desenvolvimento de software. O desenvolvimento assistido por IA, a integração avançada, os recursos nativos da nuvem e a ênfase na segurança e na governança continuarão a impulsionar a adoção e a inovação no mercado de low-code.

No entanto, o desenvolvimento mais significativo na arena low-code pode ser a convergência das soluções low-code e no-code . Plataformas como AppMaster destacam esta fusão, proporcionando benefícios substanciais para empresas de todas as dimensões. Ao combinar a velocidade e a simplicidade do desenvolvimento de no-code com a flexibilidade e o poder de low-code, AppMaster elimina a dívida técnica e democratiza ainda mais a criação de software. Em conclusão, o futuro do desenvolvimento low-code é de facto brilhante e cheio de potencial.

Esta abordagem revolucionária à construção de software continuará a evoluir, moldando a forma como as organizações desenvolvem, adaptam e mantêm as suas soluções digitais. À medida que as plataformas low-code e no-code se fundem e crescem em sofisticação, as possibilidades tornam-se infinitas, alterando fundamentalmente a forma como as empresas em todo o mundo constroem e gerem software.